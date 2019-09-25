شرطة مدينة العيون تنهي نشاط مروج للمخدرات

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة العيون مشتبها في تورطه ضمن قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات، والمؤثرات العقلية، يبلغ من العمر 27 سنة.

المديرية العامة للأمن الوطني أوردت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنه جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى نقطة للمراقبة المرورية أثناء قيادته لسيارة خفيفة.

كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المعني بالأمر عن العثور على 100 كيلوغرام من مخدر الشيرا و45 كيلوغراما من مخدر "الكيف"، علاوة على 1200 غرام من التبغ المهرب.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.