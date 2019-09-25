تسمم غذائي يرسل 16 طالبا إلى المستشفى بتطوان

جمال سماحي من تطوان

استقبل المستشفى الإقليمي لتطوان، ليلة الاثنين الثلاثاء، ستة عشر طالبا وطالبة من مركز الأقسام التحضيرية، التابع للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان، إثر تعرضهم لتسمم جماعي، عقب تناولهم لوجبة عشاء.

وفق بلاغ المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان، فإن الأخيرة شكلت لجنة إقليمية للتحقيق في واقعة تسمم عدد من طلاب مركز الأقسام التحضيرية، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأمر.

وأفاد مصدر موثوق بأن إدارة مركز الأقسام التحضيرية "قامت بإحضار لجنة طبية إلى المركز في حينه، وقدمت لهم الإسعافات الأولية"، مضيفا أن المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى غادروه اليوم بعدما استقرت حالتهم الصحية.