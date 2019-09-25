24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:14
|13:24
|16:45
|19:24
|20:39
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- محكمة سلا تؤجل محاكمة مرتكبي "مجزرة شمهروش"
- قصة وفاة مشجع الجيش
- الملك: الراحل الكولونيل القادري مبرور ونزيه ووطني
- تسمم غذائي يرسل 16 طالبا إلى المستشفى بتطوان
- ينابيعُ ومكوّنات الهويّة المغربيّة
ريدوان يقتحم الشاشة الفضية ويستقطب نجوم الفن السابع إلى المملكة (5.00)
تسويق الأدوية عبر التجارة الإلكترونية يثير غضب الصيادلة المغاربة (5.00)
- قتيل في مواجهات دامية بين أنصار الوداد البيضاوي والجيش الملكي - (79)
- الجواهري يعلن تراجع نسبة النمو وتأثر عجز الميزانية بزيادة الأجور - (75)
- جراح تجميل ينادي بفتح قنوات الحوار مع مُرتكبي جرائم "التشرميل" - (55)
- ضغوط تضيق الخناق على المغربي إيحاتارن لاختيار منتخب هولندا - (47)
- "خارجة عن القانون" تراهن على البرلمان لرفع تجريم "العلاقات الرضائية" - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تسمم غذائي يرسل 16 طالبا إلى المستشفى بتطوان
استقبل المستشفى الإقليمي لتطوان، ليلة الاثنين الثلاثاء، ستة عشر طالبا وطالبة من مركز الأقسام التحضيرية، التابع للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان، إثر تعرضهم لتسمم جماعي، عقب تناولهم لوجبة عشاء.
وفق بلاغ المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان، فإن الأخيرة شكلت لجنة إقليمية للتحقيق في واقعة تسمم عدد من طلاب مركز الأقسام التحضيرية، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأمر.
وأفاد مصدر موثوق بأن إدارة مركز الأقسام التحضيرية "قامت بإحضار لجنة طبية إلى المركز في حينه، وقدمت لهم الإسعافات الأولية"، مضيفا أن المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى غادروه اليوم بعدما استقرت حالتهم الصحية.