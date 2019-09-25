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الرئيسية | حوادث | رواد سوق شعبي يطبقون "شرع اليد" في لص بتيسة

رواد سوق شعبي يطبقون "شرع اليد" في لص بتيسة

رواد سوق شعبي يطبقون "شرع اليد" في لص بتيسة
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 22:40

أوقفت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بتيسة بإقليم تاونات، اليوم الأربعاء، شخصا يشتبه في اقترافه للسرقة بالنشل من داخل سوق أربعاء تيسة، عقب تمكنها من تخليصه من رواد السوق الأسبوعي المذكور الذين كانوا بصدد القصاص منه.

مصادر هسبريس أوردت أن المشتبه فيه، الذي ينحدر من مدينة ميدلت، المتزوج والأب لطفل واحد، تم ضبطه متلبسا بنشل مبلغ مالي يعود لفلاح ينحدر من المنطقة، مبرزة أن عددا كبيرا من رواد السوق الأسبوعي المذكور تعقبوه حين لاذ بالفرار، قبل أن يقبضوا عليه ويشلوا حركته.

عناصر الدرك الملكي، التي كانت قريبة من عين المكان، جنبت، من خلال التدخل الفوري، المشتبه فيه من أن يتعرض لإصابات خطيرة، وفق المصادر ذاتها، التي أكدت المعني نقل إلى المركز الصحي لتيسة لتلقي الإسعافات الضرورية قبل اقتياده نحو مركز الدرك الملكي.

يذكر أن المشتبه فيه، البالغ من العمر حوالي 45 سنة وصاحب السوابق العديدة في مجال السرقة، وضع تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.

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