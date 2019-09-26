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الرئيسية | حوادث | اقتحام مسجد وتمزيق مصحف يورّط شابا ببنسليمان

اقتحام مسجد وتمزيق مصحف يورّط شابا ببنسليمان

اقتحام مسجد وتمزيق مصحف يورّط شابا ببنسليمان
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 26 شتنبر 2019 - 09:35

تمكنت عناصر المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان، الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، بعد تحديد هويته، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتهاك حرمة مسجد وإهانة المصحف الشريف.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المعلومات الأولية للبحث كشفت أن المشتبه فيه، الذي كان في حالة تخدير متقدمة، اقتحم مسجدا مخصصا للنساء وشرع في تمزيق المصحف الشريف بدون سبب ظاهر، قبل أن يفرّ نحو وجهة مجهولة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بمدينة بن سليمان بإخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، قصد الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل عرضه على سلطة الملاءمة للنظر في المنسوب إليه واتخاذ القرار القانوني في حقّه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد الخميس 26 شتنبر 2019 - 09:50
اصبح من الضروري تطبيق حكم الإعدام على جرائم القتل وأصحاب المخدرات كما تفعل السعودية لردع هؤلاء المجرمين الذين خربوا عقول الشباب،
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