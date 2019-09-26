24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:49
|07:15
|13:24
|16:44
|19:23
|20:37
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- صدى "تقارير جطو" يصل البرلمان .."الاستقلال" يستدعي 11 وزيرا
- شراكة مغربية أمريكية تدعم "السلة" بمدارس خريبكة
- "الجنوب العراقي" يعزز هجومه بخدمات المنصوري
- محكمة سلا تؤجل محاكمة مرتكبي "مجزرة شمهروش"
- قصة وفاة مشجع الجيش
صدى "تقارير جطو" يصل البرلمان .."الاستقلال" يستدعي 11 وزيرا (5.00)
قضية معتقلي الريف تشعل حرب بيانات بين "السجون" وحقوقيين (5.00)
البيضاء تشرع في مراقبة المدارس الخاصة بإشراف أطر عمومية (5.00)
- مغاربة هولنديون يطلبون إسقاط جنسية الوطن الأمّ - (85)
- جراح تجميل ينادي بفتح قنوات الحوار مع مُرتكبي جرائم "التشرميل" - (81)
- "أساتذة التعاقد" يختارون لغة التصعيد ويطلبون "الإدماج بدون قيود" - (67)
- "خارجة عن القانون" تراهن على البرلمان لرفع تجريم "العلاقات الرضائية" - (65)
- إسبانيا تصفع البوليساريو وتراجع الموقف من "الاستفتاء في الصحراء" - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اقتحام مسجد وتمزيق مصحف يورّط شابا ببنسليمان
تمكنت عناصر المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان، الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، بعد تحديد هويته، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتهاك حرمة مسجد وإهانة المصحف الشريف.
وأفادت مصادر هسبريس بأن المعلومات الأولية للبحث كشفت أن المشتبه فيه، الذي كان في حالة تخدير متقدمة، اقتحم مسجدا مخصصا للنساء وشرع في تمزيق المصحف الشريف بدون سبب ظاهر، قبل أن يفرّ نحو وجهة مجهولة.
وأمرت النيابة العامة المختصة بمدينة بن سليمان بإخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، قصد الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل عرضه على سلطة الملاءمة للنظر في المنسوب إليه واتخاذ القرار القانوني في حقّه.