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كُتّاب وآراء
توقيف روسي مبحوث عنه بمطار محمد الخامس
أوقفت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، أمس الثلاثاء، مواطنا من جنسية روسية يبلغ من العمر 48 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية البلجيكية من أجل تنفيذ حكم قضائي.
وجرى توقيف المشتبه فيه فور وصوله إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قادما من تركيا، حيث تم إخضاعه لإجراءات التوقيف، بعدما أوضحت عملية التنقيط أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول بعد إدانته بالمشاركة في ارتكاب سرقة مسلحة بمدينة "بريج" ببلجيكا سنة 2014، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وقد تم الاحتفاظ بالمواطن الأجنبي الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، كما قام المكتب المركزي الوطني التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بإشعار السلطات الأمنية البلجيكية بواقعة توقيف المشتبه فيه.