24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4907:1513:2416:4419:2320:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. صدى "تقارير جطو" يصل البرلمان .."الاستقلال" يستدعي 11 وزيرا (5.00)

  2. توزيع حافلات نقل مدرسي على جمعيات بالنواصر (5.00)

  3. البيضاء تشرع في مراقبة المدارس الخاصة بإشراف أطر عمومية (5.00)

  4. رصيف الصحافة: وزارة الداخلية تتوعد رؤساء جماعات بالعقاب والعزل (5.00)

  5. علماء محيطات يحذرون من تلاشي مدن عالمية تحت مياه البحار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | شرطة سبتة تحبط محاولة هجرة إلى الثغر المحتل

شرطة سبتة تحبط محاولة هجرة إلى الثغر المحتل

شرطة سبتة تحبط محاولة هجرة إلى الثغر المحتل
هسبريس - إفي
الخميس 26 شتنبر 2019 - 14:45

أعادت الشرطة الوطنية في سبتة إلى عناصر الأمن الوطني بتطوان، 48 من بين 50 مهاجرا كان قد تم اعتراضهم في الثغر على متن قارب، وكان بينهم ثلاث نساء، منهن حبلتان.

ونقلت السلطات القاصرين الاثنين اللذين كانا ضمن المجموعة إلى مركز "لا إسبيرانثا" المخصص للقُصر. وأشارت مصادر رسمية إلى أن عملية الترحيل تمت حين تلقت السلطات بلاغا بوجود حركة مثيرة للشكوك قرب سواحل سبتة.

وحين تم التحقق من أن القارب كان يهم لنقل مهاجرين في المنطقة، تحركت دورية لإيقافه.

ويعد هذا القارب الذي يحظى بثلاثة محركات وتم إعداده لعبور المضيق، واحدا من أقوى القوارب التي اعترضها الحرس المدني خلال الأشهر الأخيرة.

واعتقل ثلاثة أشخاص، يقطنون بمدينة سبتة، لكونهم مالكي القارب .. وسيعرضون على قاض بتهمة انتهاك حقوق الناس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.