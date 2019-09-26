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كُتّاب وآراء
شرطة سبتة تحبط محاولة هجرة إلى الثغر المحتل
أعادت الشرطة الوطنية في سبتة إلى عناصر الأمن الوطني بتطوان، 48 من بين 50 مهاجرا كان قد تم اعتراضهم في الثغر على متن قارب، وكان بينهم ثلاث نساء، منهن حبلتان.
ونقلت السلطات القاصرين الاثنين اللذين كانا ضمن المجموعة إلى مركز "لا إسبيرانثا" المخصص للقُصر. وأشارت مصادر رسمية إلى أن عملية الترحيل تمت حين تلقت السلطات بلاغا بوجود حركة مثيرة للشكوك قرب سواحل سبتة.
وحين تم التحقق من أن القارب كان يهم لنقل مهاجرين في المنطقة، تحركت دورية لإيقافه.
ويعد هذا القارب الذي يحظى بثلاثة محركات وتم إعداده لعبور المضيق، واحدا من أقوى القوارب التي اعترضها الحرس المدني خلال الأشهر الأخيرة.
واعتقل ثلاثة أشخاص، يقطنون بمدينة سبتة، لكونهم مالكي القارب .. وسيعرضون على قاض بتهمة انتهاك حقوق الناس.