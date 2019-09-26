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كُتّاب وآراء
لسعة عقرب تقتل رضيعة بجماعة نواحي سطات
توفيت رضيعة تبلغ من العمر ستة أشهر، اليوم الخميس، بعدما تعرّضت للسعة عقرب بمنزل أسرتها بدوار أولاد سي عبد المولى جماعة سيدي احمد الخدير، قيادة دار الشافعي بني مسكين الغربية، دائرة البروج، إقليم سطات.
وبحسب معلومات حصلت عليها هسبريس من أحد أفراد عائلة الضحية، فإن الطفلة كانت إلى جانب أمها في الفراش ليلا، وفي حدود منتصف الليل تعرّضت كل من الطفلة والأم للسعات عقرب، نقلتا على إثرها إلى المستشفى قصد العلاج.
وزاد المتحدث أن أب الطفلة نقل ابنته وأمها عبر سيارة إسعاف تابعة للخدمات الاجتماعية للجماعة الترابية سيدي أحمد الخدير نحو المركز الصحي البروج، وبعد خضوعهما لإسعافات أولية، جرى توجيههما نحو المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بسطات.
وأضاف قريب الضحية أن الطبيب المداوم بمستشفى سطات قرر إدخال الرضيعة إلى قسم العناية المركزة، في حين جرى الاحتفاظ بالأم تحت المراقبة إلى أن تحسّنت حالتها وغادرت المستشفى، إلاّ أنّ الطفلة فارقت الحياة صباح اليوم الخميس، ليتمّ تسليم جثتها إلى أهلها قصد القيام بإجراءات الدفن.