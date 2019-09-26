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الرئيسية | حوادث | قتيلة ومعطوبون في حادث مروري ناحية اشتوكة‬

قتيلة ومعطوبون في حادث مروري ناحية اشتوكة‬

قتيلة ومعطوبون في حادث مروري ناحية اشتوكة‬
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الخميس 26 شتنبر 2019 - 16:05

لقيت، صباح اليوم، امرأة، يبلغ عمرها 44 سنة، مصرعها، على إثر حادثة سير، وقعت بالطريق الوطنية رقم 1، على مستوى النفوذ الترابي للجماعة الترابية سيدي بيبي، ضواحي اشتوكة آيت باها.

وأورد مصادر هسبريس أن الحادثة نجمت عن اصطدام شاحنة بمقطورة تبريد بسيارة خفيفة، كانتا تسيران في الاتجاه نفسه (تزنيت في اتجاه أكادير)، إذ انحرفت السيارة، بسبب قوة الاصطدام، نحو الاتجاه الآخر من الطريق المزدوج، فاصطدمت بسيارة خفيفة أخرى، كانت قادمة من اتجاه آيت ملول، وأصيب سائقها، الذي يتحدّر من دوار "برج حمدان" بسيدي بيبي، بجروح طفيفة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادثة خلّفت، إلى جانب مصرع امرأة، جرح امرأة أخرى من مواليد سنة 1969، إلى جانب شاب آخر (سائق السيارة الأولى)، يبلغ عمره 19 سنة، وكلهم من عائلة واحدة، يقطنون بحي الهدى في أكادير، بجروح استدعت نقلهما إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى.

وانتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والقوات المساعدة إلى عين المكان، حيث أشرفت على نقل المصابين إلى المستشفى وجثة المفارقة للحياة إلى مستودع الأموات، كما فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات وقوع الحادثة، إلى جانب وضع سائق الشاحنة تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة.

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