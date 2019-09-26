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كُتّاب وآراء
درك أكادير يحجز سيّارة محملة بالكيف و"طابا"
أفضت التحريات الميدانية التي باشرتها جميع وحدات الدرك الملكي التابعة لسرية أكادير، خلال الساعات الأولى من اليوم، إلى الاهتداء إلى سيارة نفعية، تحمل ترقيم الدولة الإسبانية، بدوار "سيدي بوسحاب" في الجماعة الترابية أمسكرود، شمال أكادير، وأسفرت عملية تفتيشها عن حجز أزيد من نصف طن من سنابل القنب الهندي (الكيف) ونحو 150 كيلوغراما من أوراق التبغ الخام (طابا).
العملية الأمنية انطلقت من حاجز التفتيش للدرك بمحطة الأداء للطريق السيار، على مستوى أمسكرود، بعد أن ارتابت العناصر الأمنية في حمولة السيارة النفعية، لا سيما بعد أن رفض سائقها الامتثال لأمر التوقف الصادر عن العناصر الدركية، فانطلقت إلى وجهة مجهولة، قبل أن تفعّل المصالح الدركية تحريات معمّقة، أسفرت عن الوصول إلى السيارة بالدوار سالف الذكر.
وفيما جرى التخلي عن السيارة من طرف سائقها ومرافقيه المحتملين، حضرت إلى المكان عناصر المختبر العلمي والتقني للدرك، التي عملت على رفع البصمات وإجراء بحث تقني حول السيارة، في أفق الوصول إلى سائقها وشركائه، في الوقت الذي حُجزت فيه حمولتها من الممنوعات، التي من المنتظر إتلافها، واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية واللازمة في مثل هذه الحالات، وإحالة الملف على المصالح الجمركية المختصة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
Faut il faire des investigations approfondies pour trouver d’éventuels complices !!
Cela malheureusement ne se fait jamais !!