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سقوط ألواح زجاجية ضخمة تصرع عاملا بالرباط
الخميس 26 شتنبر 2019 - 19:11
لقي عامل مصرعه وأصيب ثلاثة بجروح خطيرة، مساء اليوم الخميس، وسط العاصمة الرباط.
وجاء الحادث المؤسف بسبب سقوط ألواح زجاجية ضخمة، شكلت واجهة الإصلاحات التي بوشرت في محطة القطار المدينة.