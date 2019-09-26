سقوط ألواح زجاجية ضخمة تصرع عاملا بالرباط

هسبريس من الرباط (صور: مصطفى بهلول)

لقي عامل مصرعه وأصيب ثلاثة بجروح خطيرة، مساء اليوم الخميس، وسط العاصمة الرباط.

وجاء الحادث المؤسف بسبب سقوط ألواح زجاجية ضخمة، شكلت واجهة الإصلاحات التي بوشرت في محطة القطار المدينة.