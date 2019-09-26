الغموض يلف وفاة عجوز في دار مسنين بصفرو

رشيد الكويرتي من فاس

أقدمت عجوز نزيلة بالمؤسسة متعددة الاختصاصات بمدينة صفرو على وضع حد لحياتها، اليوم الخميس، وذلك عن طريق شنق نفسها على مستوى شباك حديدي يعتلي إحدى شرفات هذه المؤسسة الاجتماعية المتواجدة بحي مهيرز، وسط عاصمة حب الملوك.

ووفق ما أكدته مصادر هسبريس فإن الهالكة، التي يتجاوز عمرها 80 سنة، وتنحدر من منطقة سكورة ضواحي بولمان، كانت تشكو من العمى جراء إصابتها بمرض المياه الزرقاء، مبرزة أنها لم تكن تعاني، قيد حياتها، من أي اضطرابات نفسية أو عقلية، وأن إقدامها على الانتحار فاجأ إدارة ومستخدمي ونزلاء المؤسسة الاجتماعية المذكورة.

وكشفت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بالجناح الذي كانت تنزل فيه العجوز المنتحرة، حسب ما أوردته المصادر ذاتها، أن الهالكة أنهت حياتها عن طريق ربط حزامها بالشباك الواقي للشرفة القريبة من جناح غرفتها، بعد أن لفته بشكل محكم حول عنقها.

هذا وبينما فتحت المصالح الأمنية لصفرو تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث، تمت إحالة جثة الهالكة على مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بصفرو؛ وذلك قصد إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.