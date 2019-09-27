تحويل مسجد إلى وكر للرذيلة يطيح بعدة أشخاص

إبراهيم مغراوي

أحالت سرية الدرك الملكي بإقليم الصويرة، الخميس، على النيابة العامة المختصة، شخصا مكلفا بتدبير شأن مسجد، ومتهمين آخرين، من أجل تحويل هذه المؤسسة الدينية إلى وكر للرذيلة.

وبعد فتح تحقيق مع المتهمين، من طرف قاضي التحقيق، أمر بوضعهم بالسجن المحلي، وبمتابعتهم في حالة اعتقال، بتهمة الفساد والسكر والإساءة إلى مؤسسة دينية.

وجاء توقيف المشتبه بهم، صباح يوم الإثنين الماضي، إثر حملة تمشيطية كانت تقوم بها سرية الدرك الملكي بالصويرة، على مستوى منطقة بين حي الغزوة والطريق المؤدية إلى جماعة تيدزي، لتلاحظ أن مجموعة من الأشخاص كانوا منهمكين في لعبة القمار، ولما شاهدوا دوريتها فروا إلى وجهة غير معلومة.

وأوردت مصادر هسبريس أن هذا التصرف دفع دورية الدرك إلى التوجه إلى المكان الذي فر من الأشخاص المذكورون، والذي لم يكن سوى مسجد أحد الدواوير المحاذية للمدار الحضري على مستوى طريق سيدي كاوكي بإقليم الصويرة.

ولتبديد الشكوك دقت عناصر الدرك الملكي على باب المسجد، الذي يقطنه أحد طلبة حفظ القرآن الكريم، ارتبك لحظة فتحه الباب، ما دفع رجال الدرك إلى الاتصال بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للصويرة، للحصول على إذن بتفتيش منزل المسجد، تضيف مصادر هسبريس، مشيرة إلى أن هذه العملية أسفرت عن العثور على قنينة خمر و"شيشة"، ومواد تستعمل في الشعوذة.