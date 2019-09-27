24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5007:1613:2316:4319:2220:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. توزيع حافلات نقل مدرسي على جمعيات بالنواصر (5.00)

  2. البيضاء تشرع في مراقبة المدارس الخاصة بإشراف أطر عمومية (5.00)

  3. علماء محيطات يحذرون من تلاشي مدن عالمية تحت مياه البحار (5.00)

  4. رأي على هامش تقارير السيد "إدريس جطو" (5.00)

  5. الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك يفارق الحياة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مطاردة "هوليودية" توقف أفراد عصابة نواحي سطات

مطاردة "هوليودية" توقف أفراد عصابة نواحي سطات

مطاردة "هوليودية" توقف أفراد عصابة نواحي سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 27 شتنبر 2019 - 01:30

تمكّنت عناصر تابعة للأمن الوطني والدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد سعيد، بإقليم سطات، قبل قليل من ليلة الخميس، في إطار تنسيق أمني مشترك، من توقيف 5 أشخاص على متن سيارة خفيفة بعد مطاردة هوليودية، على مسافة قاربت 30 كيلومترا، للاشتباه في اقترافهم عمليات سرقة وأفعالا إجرامية أخرى.

وحسب مصادر هسبريس فإن شخصين ينحدران من الدروة، أحدهما مبحوث عنه وفق مذكرات وطنية في قضايا إجرامية مختلفة، وثلاث فتيات ينحدرن من مدينة برشيد، كانوا على متن سيارة خفيفة مشكوك في أمرها مساء اليوم الخميس بمدينة سطات، ويشتبه في اقترافهم عمليات سرقة تحت التهديد بالسلاح، والفرار خارج المدار الحضري لمدينة سطات.

وأضافت المصادر ذاتها أن خطورة أفراد العصابة، فضلا عن اقترافهم أفعالا إجرامية، تلقت بشأنها مصلحة المداومة إشعارا مستعجلا، فتمت مطاردة سيارتهم، وتتبع أثرها خارج مدينة سطات، بعد توجّه سائقها نحو منطقة أولاد سعيد، وهو ما جعل عناصر الأمن تقوم بتنسيق محكم مع مصالح درك أولاد سعيد، التي عملت على نشر سدود قضائية على مستوى جميع المنافذ المؤدية إلى كل من خميسات الشاوية ومزورة وأولاد سعيد.

وأوضحت المصادر نفسها أن التنسيق الأمني توّج بإيقاف السيارة والسيطرة على 5 أفراد كانوا على متنها، واقتياد الجميع إلى مخفر الشرطة بسطات، للاختصاص الترابي الذي نفّذت فيه عمليات السرقة، حيث يجرى الاستماع إليهم تمهيديا، في انتظار ما ستقرره النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات في حق كل واحد منهم.

تجدر الإشارة إلى مدينة سطات والنواحي تعرف هذه الأيام حملات أمنية مستمرة، بمشاركة جميع الفئات، أسفرت عن توقيف عدد كبير من المنحرفين والجانحين والمطلوبين للعدالة، جرى عرضهم على سلطة الملاءمة لتقول كلمتها في حق كل منهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.