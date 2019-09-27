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الرئيسية | حوادث | تبرئة "مروجي مخدرات" تثير الاستغراب بالمحمدية

تبرئة "مروجي مخدرات" تثير الاستغراب بالمحمدية

تبرئة "مروجي مخدرات" تثير الاستغراب بالمحمدية
هسبريس - عبد الإله شبل
الجمعة 27 شتنبر 2019 - 18:20

أثار حكم قضائي صدر عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية، الثلاثاء، يقضي بالبراءة في حق متهمين اثنين كانا متابعين بترويج المخدرات وسط شبان كاريان البرادعة الشهير وباقي مناطق وأحياء المدينة، غضبا واسعا لدى مواطنين احتجوا على القرار.

واستنكر مواطنون بالمحمدية إصدار المحكمة الابتدائية حكما بالبراءة في حق المتهمين بترويج المخدرات، رغم كون حوالي مائة شخص من الساكنة قدموا إفاداتهم وشهادتهم بعد أدائهم اليمين القانونية بكون المعنيين بالأمر يروجان المخدرات، خصوصا أقراص الهلوسة.

واستغرب مواطنون بالمنطقة عدم اقتناع القاضي الذي أشرف على الملف بِما قدمته النيابة العامة، وبالشهادات المدلى بها من طرف السكان، والتي أكدوا من خلالها ترويج المتهمين اللذين جرى اعتقالهما قبل أيام للمخدرات، مع تصوير القاصرات، مطالبين بفتح تحقيق في النازلة.

وما زاد استغراب متتبعي هذا الملف كون المتهمين سبق أن تمت إدانتهما بسنة ونصف سجنا نافذا من أجل الضرب والجرح وحمل السلاح والهجوم على مسكن الغير والتهديد؛ فيما ظل أحدهما مبحوثا عنه بالرباط من أجل الاتجار بالمخدرات.

ويأتي هذا الحكم في وقت وجهت تعليمات صارمة من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية لعناصر الضابطة القضائية لتكثيف تحركاتها، قصد توقيف المشتبه في ترويجهم المخدرات وأقراص الهلوسة، وكذا مقترفي السرقة والتهديد باستعمال السلاح الأبيض.

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