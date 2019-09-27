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الرئيسية | حوادث | الدرك يوقف شخصين بشبهة الاتجار بالمخدرات

الدرك يوقف شخصين بشبهة الاتجار بالمخدرات

الدرك يوقف شخصين بشبهة الاتجار بالمخدرات
حميد رزقي من بني ملال
الجمعة 27 شتنبر 2019 - 12:45

أفلحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بني ملال، أمس الخميس، في توقيف شخصين وحجز كمية من المخدرات، إلى جانب سيارة من طراز "مرسيديس" تحمل صفائح مزورة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن العملية جاءت بعد كمين محكم لدرك بني ملال أفضى إلى محاصرة ثلاثة مشتبه فيهم كانوا على متن سيارة "مرسيديس" بأزقة دوار البزازة بجماعة أولاد اعيش، التابعة إداريا لإقليم بني ملال، ما أدى إلى توقيف اثنين، فيما لاذ الثالث بالفرار.

وذكرت المصادر ذاتها أنه بعد تفتيش السيارة، تم العثور بداخلها على حوالي 30 كيلوغراما من "الكيف" سنابل، و05 كيلوغرامات من "طابا"، وكيلوغرام واحد من "الشيرا"، كما تبين أن السيارة تحمل صفائح مزورة.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة، في انتظار عرضهما على أنظار العدالة لمواجهتهما بالمنسوب إليهما.

ويذكر أن عملية الخميس جاءت بعد سلسلة من الحملات التي أشرفت عليها القيادة الإقليمية للدرك الملكي بعدد من الأوكار بالإقليم، استهدفت بالأساس تجار المخدرات ومروجي باقي السموم وصانعي "الماحيا".

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