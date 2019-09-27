جرعات كوكايين تقود شابا إلى مخفر الدرك بغفساي

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت السلطة المحلية لقيادة سيدي المخفي بإقليم تاونات، الخميس، من توقيف شخص (س.ن)، في بداية عقده الثالث، لحيازته جرعات من مخدر الكوكايين، وذلك خلال دورية اعتيادية للقائد رفقة عناصر من القوات المساعدة على الطريق الرابطة بين مركز تمزكانة ودوار الزيتونة.

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس، فقد جرى ضبط المشتبه فيه، الذي ينحدر من دوار سيدي عمر بن لحسن التابع لجماعة الزريزر المجاورة، بينما كان على متن سيارته الخفيفة المتوقفة ليلا على جانب الطريق، حيث أسفرت عملية تفتيش المعني بالأمر عن ضبط جرعات الكوكايين بحوزته.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم تسليم المشتبه فيه إلى مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بغفساي التي قامت بحجز سيارته الخفيفة، وأخضعته لتدابير الحراسة النظرية لأجل البحث.