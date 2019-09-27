الدرك يوقف مروجيْن لمخدر الشيرا ضواحي تونفيت

ياسين أوشن

أوقف أفراد الدرك الملكي بتونفيت، الخميس على الساعة التاسعة ليلا، شخصين متلبسين بحيازة مخدري الشيرا والقنب الهندي بمنطقة أسكا، جماعة سيدي يحيى أيوسف، إقليم ميدلت.

مصدر هسبريس قال إنه بعد توصل مصالح الدرك الملكي بتونفيت بإخبارية تفيد بوجود شخصين يحوزان 300 غرام من الشيرا وكيلوغرام ونصف الكيلوغرام من القنب الهندي، انتقل بعض عناصرها إلى عين المكان لتوقيفهما.

المصدر نفسه أوضح، في تصريح لهسبريس، أن أحد الموقوفين يتحدر من الصويرة والآخر من الشماعية، وكانا متجهين من كتامة صوب زاكورة، موردا أنهما "يتاجران في المخدرات في كل مكان نزلا به".

وزاد الأمني عينه أن المعنييْن بالأمر اقتِيدا إلى المخفر وحُرر محضر في حقهما، وَوُضعا رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين تقديمهما أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية ميدلت غدا السبت.