لأول مرة .. القضاء يحبس "مجندين" رفضوا الأوامر

هسبريس من الرباط

قضت المحكمة العسكرية بالرباط، أول أمس الثلاثاء، بالحبس النافذ في حق 4 مجندين إجباريا بثكنتي كرسيف والحاجب، مع الصائر والإجبار في الأدنى، بسبب "عدم امتثالهم لأوامر عسكرية صادرة عن المؤطرين".

وقال مصدر عسكري لجريدة هسبريس الإلكترونية إن "المعنيين توبعوا بمقتضيات الفصل 171 من القانون العسكري، الذي يكفل لهم ضمانات التوجه نحو الاستئناف والنقض كذلك".

وأشار المصدر ذاته إلى أن "الحالة المسجلة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق عملية التجنيد الإجباري بالمملكة"، كاشفا أنه كانت هناك "تدخلات عدة من أجل ثني المعنيين عن سلوكياتهم، لكن تعنتهم جعل القضاء هو الخيار الأمثل لحل المشكل".