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لأول مرة .. القضاء يحبس "مجندين" رفضوا الأوامر
الجمعة 27 شتنبر 2019 - 14:53
قضت المحكمة العسكرية بالرباط، أول أمس الثلاثاء، بالحبس النافذ في حق 4 مجندين إجباريا بثكنتي كرسيف والحاجب، مع الصائر والإجبار في الأدنى، بسبب "عدم امتثالهم لأوامر عسكرية صادرة عن المؤطرين".
وقال مصدر عسكري لجريدة هسبريس الإلكترونية إن "المعنيين توبعوا بمقتضيات الفصل 171 من القانون العسكري، الذي يكفل لهم ضمانات التوجه نحو الاستئناف والنقض كذلك".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "الحالة المسجلة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق عملية التجنيد الإجباري بالمملكة"، كاشفا أنه كانت هناك "تدخلات عدة من أجل ثني المعنيين عن سلوكياتهم، لكن تعنتهم جعل القضاء هو الخيار الأمثل لحل المشكل".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - المعقول الجمعة 27 شتنبر 2019 - 15:17
السجن العسكري واش فيه الويفي و القهوى وشي كاشة دافية ولا بحال ديال السيفيل فيه القمل و الجربة...
2 - hayat الجمعة 27 شتنبر 2019 - 15:19
ممتاز.
حل تربوي بامتياز.
مزيان باش يترباو و يتهرسو لهم القرون.
باين ولاد الفشوش ديال ماماهم
اقترح اجبارية التجنيد لكل من لا شغل له مهما كان سنه احسن من الفراغ باش الكل يترجل. للرجال فقط
حل تربوي بامتياز.
مزيان باش يترباو و يتهرسو لهم القرون.
باين ولاد الفشوش ديال ماماهم
اقترح اجبارية التجنيد لكل من لا شغل له مهما كان سنه احسن من الفراغ باش الكل يترجل. للرجال فقط
3 - Mosi الجمعة 27 شتنبر 2019 - 15:19
بغاو ال 2000 درهم فالشهر و هم يأكلون و يشربون و ينامون....كما كانو يفعلون في بيوتهم...جيل البادنجان.
4 - انسان الجمعة 27 شتنبر 2019 - 15:20
يوما ما سيكون الشعب مجند بكامله ويصير الوطن تكنة عسكرية يحدث لغة الإنضباط والخضوع والإمتثال الأوامر.
5 - الانضباط الجمعة 27 شتنبر 2019 - 15:22
الانضباط هو أساس النجاح ... الله الوطن الملك
6 - مواطن الجمعة 27 شتنبر 2019 - 15:24
ههههههه. هم نمودج لما اصبح عليه شبابنا، التعنت و التفرعين على الأبوين و الاساتذة، انهم نسوا انهم في مؤسسة عسكرية التي لا تناقش فيها الأوامر كيفما كانت. لكنهم سيكونون عبرة الآخرين .
7 - OUSSAMA الجمعة 27 شتنبر 2019 - 15:26
المؤسسة العسكرية هي الإحترام و الإنظباط و حسن الأخلاق و عدم الإمتتال للضوابط العسكرية هو أهانة لمن هو أعلى رتبة و تنفيد الأوامر هو من الإحترام و ليس خوف و يبدو أن الأشخاص الأربعة كانوا معتادين على السيبة و إهانة الأخرين و مع الأسف بعض من يسمون أنفسهم نشطاء ما يسمى بمواقع التواصل الإجتماعي و أصحاب قنوات السفاهة التي تنتشر على موقع يوتيوب ستشرع في نشر الأشاعات و القيل و القال و الكلام الفارغ و مرة أخرى الإنتماء للمؤسسة العسكرية هو شرف و مسؤولية و واجب و الحمد الله أنه في النظام العسكري يمنع إستعمال الهواتف الذكية
8 - عثمان الجمعة 27 شتنبر 2019 - 15:26
التجنيد الإجباري
صنع لكي يخضع الإنسان
الجندي مجرد آلة فيد النظام جميع أنظمة العالم
الجندي حتى لو تحركت فيه غريزة الخوف وهرب لينجو بحياته اثناء الحرب
يعدم !
صنع لكي يخضع الإنسان
الجندي مجرد آلة فيد النظام جميع أنظمة العالم
الجندي حتى لو تحركت فيه غريزة الخوف وهرب لينجو بحياته اثناء الحرب
يعدم !
9 - mjalwake fnew york الجمعة 27 شتنبر 2019 - 15:27
a la base militaire il faut suivre les ordres sinon c,est la chambre noir qui vous attends.
10 - عمرو حوتي الجمعة 27 شتنبر 2019 - 15:29
الإنتقال من الشعبوية المدنية إلى الرجولة العسكرية ليست سهلة بالنسبة لأبناء كانو يعيشون في راحة نفسية بعيدة عن المسؤولية لهذا يجب تربيتهم على حسب القوانين العسكرية لأن الجندية ليست لعبة إختيارية - كن رجل ونسى التبرهيش - تحية للمحكمة العسكرية
11 - حداوي مغربي مغربي الجمعة 27 شتنبر 2019 - 15:30
من الصفات المطلوبة عند اي جندي في العالم نجد::نكران الذات و تنفيذ الأوامر...و التضحية....احترام القانون اساسي في الحياة اليومية لكل عسكري...الله يلطف بنا و الله يهدي ما خلق.
12 - الواقعي الجمعة 27 شتنبر 2019 - 15:32
واش كان كيسحاب ليهم ديك الكلمة ديال الاجباري غير زايدينها و صافي.راه اجباري كتعني اجباري و عندهم كافة الوسائل باش يطبقو الاجباري .راه ايلا رفضتي التجنيد الاجباري راه تقدر تحرم من السفر للخارج و من التوظيف في العمومي .و الحبس كاع كما كتشوفو هنا .يعني بلا ما تصدع راسك جاك التجنيد سير حيدو عليك
13 - مهاجر الجمعة 27 شتنبر 2019 - 15:33
أضن أن الحبس لن يعطي نتيجة،أحسن شيء في حق الخارجين عن القانون والأوامر سواء كانوا مدنيين أو عسكرين هو الأعمال الشاقة أو الإجتماعية في الجبال والبوادي .أجزم أن هؤلاء الشباب ليرجعون لعين العقل إبتداء من الأسبوع الأول.
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