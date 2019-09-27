إحراق حاويات أزبال يجر شابين إلى الاعتقال بفاس

رشيد الكويرتي من فاس

أمر الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، صباح اليوم الجمعة، بوضع شابين "م.ح" و"ر.ح"، مثُلا أمامه في حالة اعتقال، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز بفاس، وذلك بعد أن قرر متابعتها بتهمة إضرام النار عمدا في حاويات أزبال تحت أرضية كانت مثبتة بحي المرجة بمنطقة زواغة وسط مدينة فاس.

ووفقا لما أورته مصادر هسبريس، فقد تمكنت مصالح الضابطة القضائية بالدائرة الأمنية الرابعة بنسودة من فك لغز إحراق الحاويات المذكورة بعد مباشرتها لتحقيقات مكثفة حول هذا الحادث، حيث قادتها، أول أمس الأربعاء، هذه التحريات لإيقاف المتهمين اللذين تم إخضاعهما لتدبير الحراسة النظرية لأجل البحث على خلفية هذه القضية.

وكان الحادث المذكور، الذي يعود إلى عشية يوم الخميس ما قبل المنصرم، قد أتى على 6 حاويات أزبال تحت أرضية تابعة للشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمدينة فاس، التي وجهت أصبع الاهتمام بخصوصه إلى مجهولين.