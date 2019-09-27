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الرئيسية | حوادث | إحراق حاويات أزبال يجر شابين إلى الاعتقال بفاس

إحراق حاويات أزبال يجر شابين إلى الاعتقال بفاس

إحراق حاويات أزبال يجر شابين إلى الاعتقال بفاس
رشيد الكويرتي من فاس
الجمعة 27 شتنبر 2019 - 16:12

أمر الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، صباح اليوم الجمعة، بوضع شابين "م.ح" و"ر.ح"، مثُلا أمامه في حالة اعتقال، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز بفاس، وذلك بعد أن قرر متابعتها بتهمة إضرام النار عمدا في حاويات أزبال تحت أرضية كانت مثبتة بحي المرجة بمنطقة زواغة وسط مدينة فاس.

ووفقا لما أورته مصادر هسبريس، فقد تمكنت مصالح الضابطة القضائية بالدائرة الأمنية الرابعة بنسودة من فك لغز إحراق الحاويات المذكورة بعد مباشرتها لتحقيقات مكثفة حول هذا الحادث، حيث قادتها، أول أمس الأربعاء، هذه التحريات لإيقاف المتهمين اللذين تم إخضاعهما لتدبير الحراسة النظرية لأجل البحث على خلفية هذه القضية.

وكان الحادث المذكور، الذي يعود إلى عشية يوم الخميس ما قبل المنصرم، قد أتى على 6 حاويات أزبال تحت أرضية تابعة للشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمدينة فاس، التي وجهت أصبع الاهتمام بخصوصه إلى مجهولين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - زهران الجمعة 27 شتنبر 2019 - 16:20
شي 4 سنين اسيدي القاضي مع الاشغال الشاقة في الصحاري باش يتعلموا يحترموا الملكية العمومية ....تحياتي الضابطة القضائية .....عند صدور الحكم اتمنى ان تعلنوه
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2 - Kamal Deutschland الجمعة 27 شتنبر 2019 - 16:50
حنا المشكل راه ماشي في شخص معين أو جماعة معينة، حيت هذاك الشخص او الجماعة قبل مايكونو مسؤولين راهم مغاربة وترباو تربية مغربية التي في مجملها غير سليمة وتعطي هاد المواطن لتبلينا بيه. المشكل هو البنية النفسية ديالنا دابا بالله عليكم أش دارو هاد الحاويات ديال الزبل لهاد الدراري؟؟ والو ولكن التخريب والأنانية واللامبالات في الدم وأصبحت سلوك يومي. راه والله معندها علاقة بالفقر أو الجهل رابنادم حمق وبشهادة الحسين الوردي عندما قال في البرلمان بأن الإحصائيات تؤكد أن نصف المغاربة أحمق وممكن ترجعوا للتسجيل.كتلقى واحد حاد التموبيل في 2eme position واخا بلاصا حداه خاوية ويحبس الطريق مثلا.خلاصة المغاربة والله وتجيب حكومة ألمانيا أو اليابان حتى يلوحو سوارت ويهربو.حنا شعب خطير وأتمنا أن ينصلح حالنا بالقوانين الصارمة لعل وعسى نتقادو شوية حيت هادشي راه كيخلع وبزاف.
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