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الرئيسية | حوادث | فقدان 11 شخصا في غرق مركب بسواحل الداخلة

فقدان 11 شخصا في غرق مركب بسواحل الداخلة

فقدان 11 شخصا في غرق مركب بسواحل الداخلة
مصطفى بكار
الجمعة 27 شتنبر 2019 - 14:14

تعرض مركب للصيد، فجر اليوم الجمعة، للغرق على بعد حوالي 60 كيلومترا غرب ميناء مدينة الداخلة، إثر اصطدامه بسفينة للشحن كانت قادمة من جمهورية بنما، تحمل إسم "مونتي لورا".

وأفادت مصادر هسبريس بأن الحادث أسفر عن فقدان 11 شخصا كانوا على متن المركب المسمى "الأخوين"، فيما تم إنقاذ خمسة آخرين من طرف طاقم السفينة البنامية.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح جمعية البحث والإنقاذ تواصل في هذه الاثناء عملياتها التمشيطية بحثا عن المفقودين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - نبيل المغربي الجمعة 27 شتنبر 2019 - 14:39
اللهم نجهم اجمعين يا رحمان يا رحيم
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23
2 - عبداللطيف الجمعة 27 شتنبر 2019 - 14:47
الداخل الا البحر مفقود والخارج منه مولود.يجب تسوية الوضع لهده الفئة من العمال .
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20
3 - عزالدين لعيون الجمعة 27 شتنبر 2019 - 14:53
ياربي سلامة الله اسمعنا عليهم خبار الخير او رجعهم لعائلتهم سالمين
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22
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