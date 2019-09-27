فقدان 11 شخصا في غرق مركب بسواحل الداخلة

مصطفى بكار

تعرض مركب للصيد، فجر اليوم الجمعة، للغرق على بعد حوالي 60 كيلومترا غرب ميناء مدينة الداخلة، إثر اصطدامه بسفينة للشحن كانت قادمة من جمهورية بنما، تحمل إسم "مونتي لورا".

وأفادت مصادر هسبريس بأن الحادث أسفر عن فقدان 11 شخصا كانوا على متن المركب المسمى "الأخوين"، فيما تم إنقاذ خمسة آخرين من طرف طاقم السفينة البنامية.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح جمعية البحث والإنقاذ تواصل في هذه الاثناء عملياتها التمشيطية بحثا عن المفقودين.