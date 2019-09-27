24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
27/09/2019
الأيام القادمة
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:50
|07:16
|13:23
|16:43
|19:22
|20:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
- إدمان "ألعاب الفيديو" .. متعة خطيرة تهدد الأبناء في غفلة من الآباء
- رأي على هامش تقارير السيد "إدريس جطو"
- الأدب العربي بإفريقيا
- فتح حدود المغرب والجزائر
- قطاع الصحة بالعرائش
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
فقدان 11 شخصا في غرق مركب بسواحل الداخلة
الجمعة 27 شتنبر 2019 - 14:14
تعرض مركب للصيد، فجر اليوم الجمعة، للغرق على بعد حوالي 60 كيلومترا غرب ميناء مدينة الداخلة، إثر اصطدامه بسفينة للشحن كانت قادمة من جمهورية بنما، تحمل إسم "مونتي لورا".
وأفادت مصادر هسبريس بأن الحادث أسفر عن فقدان 11 شخصا كانوا على متن المركب المسمى "الأخوين"، فيما تم إنقاذ خمسة آخرين من طرف طاقم السفينة البنامية.
وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح جمعية البحث والإنقاذ تواصل في هذه الاثناء عملياتها التمشيطية بحثا عن المفقودين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
2 - عبداللطيف الجمعة 27 شتنبر 2019 - 14:47
الداخل الا البحر مفقود والخارج منه مولود.يجب تسوية الوضع لهده الفئة من العمال .
3 - عزالدين لعيون الجمعة 27 شتنبر 2019 - 14:53
ياربي سلامة الله اسمعنا عليهم خبار الخير او رجعهم لعائلتهم سالمين
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3