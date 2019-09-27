أمن الجديدة يوقف سارق وكالتين لتحويل الأموال‎

هسبريس من الرباط

تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، زوال اليوم، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عمليتي سرقة بالكسر من داخل وكالتين لتحويل الأموال.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطة القضائية بمدينة الجديدة قد باشرت، أمس، إجراءات معاينة سرقة مبالغ مالية من داخل وكالة لتحويل الأموال باستخدام الكسر، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المنجزة إلى تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن في إطار هذه القضية مكنت من استعادة المبلغ المالي المتحصل من عملية السرقة، فضلا عن حجز مجموعة من المعدات المستعملة في عملية كسر واقتحام الوكالات التجارية المستهدفة، وكذا الملابس التي كان يرتديها المشتبه فيه لحظتها.

وأوضحت إجراءات البحث، يضيف البلاغ، أن المشتبه فيه متورط أيضا في ارتكاب عملية سرقة مماثلة، باستخدام نفس الأسلوب الإجرامي، والتي كانت قد استهدفت وكالة أخرى لتحويل الأموال في مطلع شهر شتنبر الجاري.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.