إحباط عملية تهريب 38 طنا من الإسمنت بتزنيت‬

هسبريس

أحبطت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي تزنيت، الجمعة، عملية تهريب كمية مهمة من الإسمنت المدعم محمّلة على متن شاحنة من الحجم الكبير.

وأوضح مصدر هسبريس أن تفتيشا روتينيا أجرته العناصر الدركية العاملة بالسد القضائي الموجود بجماعة الركادة على شاحنة قادمة من المناطق الجنوبية في اتجاه مدينة آيت ملول مكّن من ضبط كمية تقدر 38 طنا من الإسمنت المهرب.

وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، جرى قطر الشاحنة إلى محجز سرية تزنيت، في انتظار مباشرة كافة الإجراءات القانونية المعمول بها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية هي الثانية من نوعها التي تقوم بها مصالح درك تزنيت في ظرف أسبوع، بعدما تمكنت فرقة من كوكبة الدراجين يوم الأحد الماضي من حجز 35 طنا من الإسمنت على متن شاحنة قادمة من مدينة العيون.