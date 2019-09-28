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كُتّاب وآراء
السرقة والتزوير يلاحقان عشرينيا بمدينة بنسليمان
أفادت مصادر هسبريس بأن عناصر المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان أوقفت، الجمعة، شخصا يبلغ من العمر 25 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتكوين عصابة متخصصة في التزوير واستعماله.
وأضافت المصادر ذاتها بأن المشتبه فيه جرى إيقافه بناء على مذكرات بحث صادرة في حقه، إذ كان يعرض ضحاياه للسرقة بنشل أغراضهم الشخصية، ومن ضمنها بطاقاتهم الوطنية، واستعمالها بطريقة تدليسية في فتح حسابات بنكية، ثم يعمد بعدها إلى استصدار دفاتر للشيكات باسم الضحايا، قبل أن يشرع في عرضها للبيع لأشخاص مفترضين مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وأمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن سليمان بالاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، في انتظار عرضه على وكيل الملك قصد اتخاذ المتعيّن في حقه.
وموازاة مع ذلك، لا تزال عناصر الضابطة القضائية تواصل أبحاثها المكثفة، قصد إيقاف باقي المتورطين في هذه القضية.