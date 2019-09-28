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كُتّاب وآراء
شاطئ زناتة يلفظ جثث "حراكة" وسط استنفار أمني
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، أن شاطئ زناتة ضواحي المحمدية لفظ هذا الصباح، جثث عدد من الشبان الذين كانوا ينوون "الحريك" صوب الديار الأوروبية عبر زوارق الهجرة غير الشرعية.
وأكدت مصادر محلية لهسبريس، أن استنفارا كبيرا في هذه الأثناء، بشاطئ زناتة، بعدما تم العثور على جثث لفظها البحر.
وأشارت مصادر الجريدة، إلى أن مختلف السلطات، حلت على الفور بالمنطقة بمجرد تلقيها الخبر، حيث هرعت إلى عين المكان السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية التي طوقت المكان، فيما لا زال البحث جاريا عن آخرين.