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الرئيسية | حوادث | شاطئ زناتة يلفظ جثث "حراكة" وسط استنفار أمني

شاطئ زناتة يلفظ جثث "حراكة" وسط استنفار أمني

شاطئ زناتة يلفظ جثث "حراكة" وسط استنفار أمني
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 28 شتنبر 2019 - 10:25

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، أن شاطئ زناتة ضواحي المحمدية لفظ هذا الصباح، جثث عدد من الشبان الذين كانوا ينوون "الحريك" صوب الديار الأوروبية عبر زوارق الهجرة غير الشرعية.

وأكدت مصادر محلية لهسبريس، أن استنفارا كبيرا في هذه الأثناء، بشاطئ زناتة، بعدما تم العثور على جثث لفظها البحر.

وأشارت مصادر الجريدة، إلى أن مختلف السلطات، حلت على الفور بالمنطقة بمجرد تلقيها الخبر، حيث هرعت إلى عين المكان السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية التي طوقت المكان، فيما لا زال البحث جاريا عن آخرين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ياسر السبت 28 شتنبر 2019 - 10:45
حسبنا الله ونعم الوكيل في لي كان سباب.غاذي تحاسبو يوم القيامة كاملين على إجرامكم ولن ينفعكم مالكم وسلطتكم وستذكرون ما أقول
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5
2 - abdou elbaz السبت 28 شتنبر 2019 - 11:02
أصبح شيئ طبيعي أن ترى ارواح شباب في مقتبل العمر يرميها البحر انا واحد من ابناء المحمدية مدينة غنية بها جميع الشركات الكبرى مصل لاسمير لاصنيب تيغبين غاز .... والائحة طويلة لك الله يا وطني
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4
3 - moghtarib السبت 28 شتنبر 2019 - 11:05
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لهم وارحمهم. سبحان الله الناس هربانة من البلاد لكثرة الظلم و الحكرة و عدم التقسيم العادل للثروة. حسبنا الله ونعم الوكيل من كل مسؤول شفار و نصاب كان و سيكون سبب في كل ما يجري
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3
4 - خبير في البحر السبت 28 شتنبر 2019 - 11:06
على ما اعتقد أنا هد شاب ليس من الحركة لي أنا لو كان من الحركة صوف يخرج في أماكن في شمال المغرب البحر يرمي في عكس الإتجاه( مثلا لو غرق الإنسان في دار البيضاء أو المحمدية) يخرج في نفس المكان أو في رباط وا نواحيها لي أنا تيار يصب إلى شمال المغرب وآلله أعلم ؟
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-3
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