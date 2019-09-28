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الرئيسية | حوادث | ساحل عين حرودة يلفظ جثث 7 "حرّاكة "مغاربة

ساحل عين حرودة يلفظ جثث 7 "حرّاكة "مغاربة

ساحل عين حرودة يلفظ جثث 7 "حرّاكة "مغاربة
هسبريس من الرباط
السبت 28 شتنبر 2019 - 12:19

أفادت السلطات المحلية لعمالة المحمدية بأنه تم صباح اليوم العثور على جثث 7 مواطنين مغاربة، من بينهم امرأة، لفظها البحر بالشاطئ المتواجد بمنطقة عين حرودة؛ وذلك بعد جنوح الزورق المطاطي الذي كانوا يستقلونه بغرض الهجرة السرية قبالة ساحل المحمدية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم العثور أيضا على ثلاثة أشخاص آخرين فاقدين للوعي، تم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي بالمحمدية، حيث استعادوا الوعي بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن كافة الإمكانيات اللازمة تمّت تعبئتها للبحث عن ركاب آخرين محتملين بالزورق الجانح، مضيفة أن المصالح المختصة تحت إشراف النيابة العامة فتحت بحثا لتحديد الظروف والملابسات التي تم فيها تنظيم عملية الهجرة السرية هاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - simo soussi السبت 28 شتنبر 2019 - 12:55
انا لله و انا اليه راجعون. الله ارحمهوم . ارواحهم في رقبة المسؤولين الخونة يوم القيامة . و الموعد قريب
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2 - marocain السبت 28 شتنبر 2019 - 13:00
الله ينتقم في كل من كان سبب في دفع المواطنين إلى المخاطرة بأرواحهم بحثا عن لقمة عيش
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3 - الخرفوش السبت 28 شتنبر 2019 - 13:02
ذنبهم فرقبة ذاك المسؤول لي قالك المغرب أحسن من فرنسا...
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