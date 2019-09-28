ساحل عين حرودة يلفظ جثث 7 "حرّاكة "مغاربة

هسبريس من الرباط

أفادت السلطات المحلية لعمالة المحمدية بأنه تم صباح اليوم العثور على جثث 7 مواطنين مغاربة، من بينهم امرأة، لفظها البحر بالشاطئ المتواجد بمنطقة عين حرودة؛ وذلك بعد جنوح الزورق المطاطي الذي كانوا يستقلونه بغرض الهجرة السرية قبالة ساحل المحمدية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم العثور أيضا على ثلاثة أشخاص آخرين فاقدين للوعي، تم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي بالمحمدية، حيث استعادوا الوعي بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن كافة الإمكانيات اللازمة تمّت تعبئتها للبحث عن ركاب آخرين محتملين بالزورق الجانح، مضيفة أن المصالح المختصة تحت إشراف النيابة العامة فتحت بحثا لتحديد الظروف والملابسات التي تم فيها تنظيم عملية الهجرة السرية هاته.