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الرئيسية | حوادث | حامي الدين: فتح قضية آيت الجيد "مسٌّ بسمعتي"

حامي الدين: فتح قضية آيت الجيد "مسٌّ بسمعتي"

حامي الدين: فتح قضية آيت الجيد "مسٌّ بسمعتي"
هسبريس - أمال كنين
السبت 28 شتنبر 2019 - 17:09

فتح عبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، قضية إعادة محاكمته بتهمة مقتل الطالب بنعيسى آيت الجيد، مؤكدا أنه "تم استغلال السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية"؛ فيما تحدث عضو هيئة دفاعه عما أسماه "محاولات مكشوفة لتوظيف القضاء لتصفية حسابات سياسية واستغلال استقلالية النيابة العامة لترهيب المواطنين".

وقال حامي الدين، في كلمة أثناء انعقاد الجمع العام الخامس لمنتدى الكرامة: "إن إعادة فتح قضية آيت الجيد ما هي إلى محاولة للمس بالسمعة لثنينا عن مسارنا النضالي الذي نعتقد أنه مسار حقوقي موضوعي"، مضيفا: "ننتصر للمصلحة الوطنية قبل كل شيء ونرد على الإشاعة والقذف بلغة العمل".

من جانبه قال عبد اللطيف حاتمي، عضو هيئة دفاع حامي الدين، إن الغرض من إثارة قضية هذا الأخير فيها "انتهاك حقوق أحد المدافعين عن حقوق الإنسان"، متحدثا عن "أكاذيب تثار بشأن قضيته تفتقر إلى الأساس القانوني".

وعبر المتحدث ذاته عن استنكاره ما أسماها "محاولات مكشوفة لتوظيف القضاء لتصفية حسابات سياسية واستغلال استقلالية النيابة العامة لترهيب المواطنين، سواء كانوا أفرادا أو جماعات"، داعيا إلى إطلاق نقاش عمومي حول الموضوع.

ويرى المتحدث أن إثارة القضية مجددا "تضرب صلب المحاكمة العادلة وتهدد استتباب الأمن القضائي وتتعلق فقط باتهامات ترمي إلى النيل من حامي الدين وسمعته الشخصية، وضرب رصيده في مجال حقوق الإنسان"، مشيرا إلى وجود معطيات "تدحض مشروعية المتابعة من أصلها".

ويعتبر حاتمي أن إثارة ملف قضائي يعود إلى 1993 وإعادة فتح ملفات قضائية سبق أن قال فيها القضاء كلمته "يؤسس لتراجع خطير على مستوى حقوق القضاء الذي يجب أن يبقى مستقلا عن كل السلطات، خاصة أن الأمر يتعلق بمؤسسة قررت عدم فتح التحقيق في 2014 لتعود لفتحه في 2019 بناء على المعطيات نفسها".

ويتابع حامي الدين، المستشار البرلماني القيادي في حزب العدالة والتنمية، على خلفية المواجهات الدامية التي شهدتها جامعة ظهر المهراز بفاس بين الطلبة القاعديين والإسلاميين، والتي أدت إلى مقتل الطالب آيت الجيد.

وقضت محكمة الاستئناف بفاس بإدانة أربعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية، توبعوا بالمشاركة في اغتيال الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد.

ووزّعت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بفاس ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق كل من توفيق الكادي وكريول عبد الواحد، بعد متابعتهما بجناية "المشاركة في القتل العمد"؛ فيما قضت بحبس قاسم عبد الكبير وعجيل عبد الكبير ثلاثة أشهر حبسا نافذا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - امازيغ سوسي السبت 28 شتنبر 2019 - 17:27
وعدم محاكمتك مند التسعينيات و مقولة حزب الدءاب الملتحية "لن نسلمكم اخانا " مست بسمعة الوطن . على كل حال ان استطعت التملص من جريمتك في الدنيا فلن تستطيع التملص منها في الاخرة .
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2 - خالد السبت 28 شتنبر 2019 - 17:34
التناقض هو حبس اربعة و ترك واحد فهل بسبب الحصانة
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3 - nadori السبت 28 شتنبر 2019 - 17:34
اذا كان ملف العدالة يغلق بالاقدمية فيجب على الله سبحانه وتعالى ان يغلق ملف فرعون وقارون وابي جهل لان قضيتهم مر عليها قرون من الزمن.العدالة يجب ان لا تموت وانت كاسلامي تدعو الى العدالة الالاهية كان من الاحرى ان تقبل فتح هذا الملف بصدر رحب وبثقة جيدة اذا كنت حقا بريئا.اما اذا كنت متورط ومشارك فيها بالقليل او الكثير فلا بد ان تنتظر ما تقوله العدالة.
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