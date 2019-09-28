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الرئيسية | حوادث | مصرع شاب غرقا في عرض الأطلسي باشتوكة‎

مصرع شاب غرقا في عرض الأطلسي باشتوكة‎

مصرع شاب غرقا في عرض الأطلسي باشتوكة‎
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
السبت 28 شتنبر 2019 - 20:45

لقي شاب، يبلغ عمره 18 سنة، اليوم السبت، غرقا في عرض مياه المحيط الأطلسي، على مستوى شاطئ "تفنيت"، التابع لنفوذ جماعة سيدي بيبي، غرب إقليم اشتوكة آيت باها.

وحسب مصادر هسبريس فإن الشاب، الذي يقطن بدوار "أكرام"، في الجماعة الترابية آيت اعميرة، قصد الشاطئ من أجل السباحة، قبل أن يختفي في عرض مياه المحيط الأطلسي.

الحادث استدعى انتقال السلطات المحلية لسيدي بيبي وعناصر من الدرك الملكي والوقاية المدنية من أجل انتشال جثة الشاب، والتي لازال البحث جاريا من أجل العثور عليها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - بهادير السبت 28 شتنبر 2019 - 21:23
اللهم ارحمه وارزق دويه الصبر والسلوان كثر الموت في هدا الزمان.اللهم ارزقنا حسن الخاتمة
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2 - اب لغريق السبت 28 شتنبر 2019 - 22:05
اللهم ارحمه وتقبله فإنه شهيد
اللهم إلهي والديه الصبر والسلوان نعم إنها طعنة في كبدها ولكن الله أراده ان يكون له شهيدا فإن الغرق يعتبر شهيد
رحمه الله واسكنه فسيح جناته.
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