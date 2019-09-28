مصرع شاب غرقا في عرض الأطلسي باشتوكة‎

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

لقي شاب، يبلغ عمره 18 سنة، اليوم السبت، غرقا في عرض مياه المحيط الأطلسي، على مستوى شاطئ "تفنيت"، التابع لنفوذ جماعة سيدي بيبي، غرب إقليم اشتوكة آيت باها.

وحسب مصادر هسبريس فإن الشاب، الذي يقطن بدوار "أكرام"، في الجماعة الترابية آيت اعميرة، قصد الشاطئ من أجل السباحة، قبل أن يختفي في عرض مياه المحيط الأطلسي.

الحادث استدعى انتقال السلطات المحلية لسيدي بيبي وعناصر من الدرك الملكي والوقاية المدنية من أجل انتشال جثة الشاب، والتي لازال البحث جاريا من أجل العثور عليها.