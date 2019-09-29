24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:51
|07:17
|13:23
|16:41
|19:19
|20:33
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تواطؤ البوليساريو والجزائر يستبق اعتماد مبعوث جديد إلى الصحراء
- توقيت مدرسي جديد يقلق أساتذة بالفقيه بن صالح
- فاجعة حراكة مغاربة
- الصيد البحري وتقرير جطو
- تيفو فارس البوغاز
العماري يكتب نهايته السياسية بالاستقالة من رئاسة "جهة طنجة" (5.00)
سادية وعنصرية "بيزوطاج" تقودان طالبات إلى المستشفى بالرباط (2.60)
- سادية وعنصرية "بيزوطاج" تقودان طالبات إلى المستشفى بالرباط - (131)
- الجزائر "تتبرأ" من نزاع الصحراء وتحصره بين المغرب والبوليساريو - (94)
- "التجمع الوطني للأحرار" يعتزم "اختراق" جهة البيضاء خلال 2021 - (90)
- أخنوش: سكّة "أغراس أغراس" تجلب الأصوات في الانتخابات المقبلة - (78)
- هكذا تحول حلم شباب مغاربة بـ"الفردوس" إلى فاجعة ضواحي المحمدية - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ممنوعات تقود 3 أشخاص إلى السجن بورزازات
أحالت مصالح الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بتنغير، السبت، ثلاثة أشخاص على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، لتورطهم في ترويج مخدر الشيرا وماء الحياة.
ووفق المعطيات التي وفرها مصدر مطلع لهسبريس فإن عناصر الشرطة القضائية ذاتها تمكنت من توقيف شخصين بمدينة تنغير، من ذوي السوابق العدلية في الاتجار بالمخدرات، وحجزت كمية من مخدر الشيرا وماء الحياة بحوزتهما.
وأضاف المصدر ذاته أن الشرطة القضائية انتقلت إلى منزل أحد الموقوفين بمدينة تنجداد، وهناك تم توقيف شخص ثالث له علاقة بالقضية، مشيرا إلى أن موقوفين من تنجداد والثالث من ألنيف.
وذكر المصدر نفسه أن المصالح الأمنية المعنية حجزت 11 قنينة من لتر ونصف من ماء الحياة معبئة للبيع، وحوالي 130 غراما من مخدر الشيرا معدة أيضا للترويج.
وتمت إحالة المعنيين بالأمر من طرف ممثل النيابة العامة على السجن المحلي بورزازات، في انتظار تقديمهم إلى الجلسات للنظر في المنسوب إليهم.