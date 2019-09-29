ممنوعات تقود 3 أشخاص إلى السجن بورزازات

هسبريس من تنغير

أحالت مصالح الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بتنغير، السبت، ثلاثة أشخاص على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، لتورطهم في ترويج مخدر الشيرا وماء الحياة.

ووفق المعطيات التي وفرها مصدر مطلع لهسبريس فإن عناصر الشرطة القضائية ذاتها تمكنت من توقيف شخصين بمدينة تنغير، من ذوي السوابق العدلية في الاتجار بالمخدرات، وحجزت كمية من مخدر الشيرا وماء الحياة بحوزتهما.

وأضاف المصدر ذاته أن الشرطة القضائية انتقلت إلى منزل أحد الموقوفين بمدينة تنجداد، وهناك تم توقيف شخص ثالث له علاقة بالقضية، مشيرا إلى أن موقوفين من تنجداد والثالث من ألنيف.

وذكر المصدر نفسه أن المصالح الأمنية المعنية حجزت 11 قنينة من لتر ونصف من ماء الحياة معبئة للبيع، وحوالي 130 غراما من مخدر الشيرا معدة أيضا للترويج.

وتمت إحالة المعنيين بالأمر من طرف ممثل النيابة العامة على السجن المحلي بورزازات، في انتظار تقديمهم إلى الجلسات للنظر في المنسوب إليهم.