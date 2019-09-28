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الرئيسية | حوادث | السجن المحلي بالعيون: وفاة نزيل "إشاعة كاذبة"

السجن المحلي بالعيون: وفاة نزيل "إشاعة كاذبة"

السجن المحلي بالعيون: وفاة نزيل "إشاعة كاذبة"
مصطفى البكار من تزنيت
السبت 28 شتنبر 2019 - 21:47

نفت إدارة السجن المحلي بالعيون تسجيل أي حالة وفاة في صفوف النزلاء كما تم ترويجه على مجموعة من المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.

وقالت المؤسسة السجنية، في بلاغ تتوفر هسبريس على نسخة منه، إن "مروجي هذه الإشاعات الكاذبة يهدفون بالأساس إلى الإساءة إلى صورة المؤسسة لدى الرأي العام، وخلق البلبلة في صفوف النزلاء وعائلاتهم عبر ترويج ومعطيات غير صحيحة"، مؤكدة حرصها على "التصدي لهذه لمثل هذه الأفعال عبر تطبيق القانون والاستمرار في تحسين ظروف عيش النزلاء".

واستنكرت إدارة سجن العيون "ترويج هذه الإشاعات المغرضة"، داعية مختلف وسائل الإعلام إلى "التثبت من صحة الأخبار المروجة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل نشرها للعموم، تجنبا لما قد ينتج عن ذلك من خلط وبلبلة في صفوف النزلاء وعائلاتهم".

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1 - مغربي السبت 28 شتنبر 2019 - 22:08
بغيت غير نعرف واش الحبس مافيهش الموت .من الحبة قبة .
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