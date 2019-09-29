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كُتّاب وآراء
إجهاض تهريب "11 كيلو" من الكوكايين بميناء طنجة
تمكنت مصالح الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع نظيرتها بالجمارك، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، من إجهاض عملية لتهريب 11 كيلوغراما و350 غراما من مخدر الكوكايين على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عملية التفتيش الدقيق التي أخضعت لها الشاحنة مباشرة بعد وصولها على متن رحلة بحرية قادمة من إسبانيا، مكنت من حجز شحنة مخدر الكوكايين معبأة داخل تجويفات معدة خصيصا في سقف مقطورتها، قبل أن يتم توقيف سائقها المغربي الجنسية ومساعده.
وأضاف البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي محليا ودوليا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
تحية لي مصالح الأمن الوطني ورجال الجمارك في جميع المناطق الحدودية المغربية
والسلام