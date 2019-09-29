24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:51
|07:17
|13:23
|16:41
|19:19
|20:33
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تواطؤ البوليساريو والجزائر يستبق اعتماد مبعوث جديد إلى الصحراء
- توقيت مدرسي جديد يقلق أساتذة بالفقيه بن صالح
- فاجعة حراكة مغاربة
- الصيد البحري وتقرير جطو
- فرحة لاعبي اتحاد طنجة
"تظاهرات مصر" تعكس "حربا إعلامية" بصور ومقاطع فيديو مفبركة (5.00)
"التأخر" يرافق سحب وزارة الصحة الأدوية المُضرّة من الصيدليات (5.00)
العماري يكتب نهايته السياسية بالاستقالة من رئاسة "جهة طنجة" (5.00)
- الجزائر "تتبرأ" من نزاع الصحراء وتحصره بين المغرب والبوليساريو - (102)
- "التجمع الوطني للأحرار" يعتزم "اختراق" جهة البيضاء خلال 2021 - (90)
- أخنوش: سكّة "أغراس أغراس" تجلب الأصوات في الانتخابات المقبلة - (83)
- هكذا تحول حلم شباب مغاربة بـ"الفردوس" إلى فاجعة ضواحي المحمدية - (65)
- العماري يكتب نهايته السياسية بالاستقالة من رئاسة "جهة طنجة" - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ضابط أمن يشهر سلاحه لتوقيف شقيقين بسيدي بنور
اضطر ضابط أمن يعمل بفرقة الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بسيدي بنور، مساء أمس السبت، لإشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شقيقين أحدهما قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، كانا في حالة اندفاع قوية، وألحقا خسائر مادية بملك الغير كما عرضا المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال أسلحة بيضاء.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية تشير إلى قيام المشتبه فيهما، وهما معا من ذوي السوابق القضائية العديدة، بتهديد المارة باستعمال السلاح الأبيض، كما قاما بتكسير الواقية الزجاجية لسيارة كانت مستوقفة بأحد أزقة المدينة القديمة، قبل أن يبديا مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة التي تدخلت من أجل توقيفهما، مما اضطر ضابط الأمن لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل مكن من السيطرة على المعنيين بالأمر وحجز سلاحين أبيضين من الحجم الكبير استعملا في هذا الاعتداء.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه الأفعال الإجرامية.