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الرئيسية | حوادث | ضابط أمن يشهر سلاحه لتوقيف شقيقين بسيدي بنور

ضابط أمن يشهر سلاحه لتوقيف شقيقين بسيدي بنور

ضابط أمن يشهر سلاحه لتوقيف شقيقين بسيدي بنور
هسبريس من الرباط
الأحد 29 شتنبر 2019 - 11:05

اضطر ضابط أمن يعمل بفرقة الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بسيدي بنور، مساء أمس السبت، لإشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شقيقين أحدهما قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، كانا في حالة اندفاع قوية، وألحقا خسائر مادية بملك الغير كما عرضا المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال أسلحة بيضاء.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية تشير إلى قيام المشتبه فيهما، وهما معا من ذوي السوابق القضائية العديدة، بتهديد المارة باستعمال السلاح الأبيض، كما قاما بتكسير الواقية الزجاجية لسيارة كانت مستوقفة بأحد أزقة المدينة القديمة، قبل أن يبديا مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة التي تدخلت من أجل توقيفهما، مما اضطر ضابط الأمن لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل مكن من السيطرة على المعنيين بالأمر وحجز سلاحين أبيضين من الحجم الكبير استعملا في هذا الاعتداء.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه الأفعال الإجرامية.

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