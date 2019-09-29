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الرئيسية | حوادث | السجن 8 أشهر حبسا نافذا لمشوّهي حافلات "ألزا"

السجن 8 أشهر حبسا نافذا لمشوّهي حافلات "ألزا"

السجن 8 أشهر حبسا نافذا لمشوّهي حافلات "ألزا"
هسبريس من الرباط
الأحد 29 شتنبر 2019 - 16:05

حُكم على ثلاثة شبان متورطين في حادثة حافلات "ألزا" بثمانية أشهر حبسا نافذة، بتهمة التحريض على إلحاق خسائر بأسطول حافلات النقل الحضري "ألزا" العاملة بالرباط والمدن المجاورة لها.

وقال عبد اللطيف سودو، نائب عمدة مدينة سلا، في صفحته الفيسبوكية،إنه "صدر الحكم على ثلاثة شبان بثمانية أشهر حبسا نافذا، بعد اتهامهم بالتحريض على إلحاق خسائر بأسطول حافلات النقل الحضري "ألزا" حيث كتبوا سلا عِوَض الرباط.

وكانت المحكمة الابتدائية بتمارة قد قضت، في وقت سابق، بالحبس ثلاث سنوات نافذة في حق شخص آخر معتقل على خلفية القضية نفسها.

ووفق "فيديو" متداول آنذاك، فإن هذا الشخص، الذي عمد إلى إخفاء وجهه بوشاح فصيل كروي بمدينة سلا، توجّه إلى الحافلة ليكتب بواسطة بخاخ كلمة "سلا" إلى جوار كلمة "الرباط"، في ما بدا أنه "احتجاج على تسمية حافلات "ألزا" بحافلات الرباط وإقصاء مدينة سلا".

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