24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:51
|07:17
|13:23
|16:41
|19:19
|20:33
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تواطؤ البوليساريو والجزائر يستبق اعتماد مبعوث جديد إلى الصحراء
- توقيت مدرسي جديد يقلق أساتذة بالفقيه بن صالح
- الصيد البحري وتقرير جطو
- أخنوش في المحمدية
- "ألزا" تقترب من تدبير النقل الحضري بالبيضاء
"تظاهرات مصر" تعكس "حربا إعلامية" بصور ومقاطع فيديو مفبركة (5.00)
مخازن "إكودار" .. أدوار دفاعية و"بنوك أمازيغية" تتهاوى في صمت (5.00)
- أخنوش: سكّة "أغراس أغراس" تجلب الأصوات في الانتخابات المقبلة - (83)
- رصيف الصحافة: هذه هيكلة الحكومة الجديدة .. وهؤلاء أبرز المغادرين - (47)
- غوتيريس: الإحباط يسود تندوف .. ووقف إطلاق النار يبعث التفاؤل - (43)
- الإساءة للنشيد الوطني توقف تلميذا بالقصر الكبير - (42)
- بوسعيد: أطراف تختلق "الصّدامات" لإلهاء المغاربة عن مسيرة التنمية - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السجن 8 أشهر حبسا نافذا لمشوّهي حافلات "ألزا"
حُكم على ثلاثة شبان متورطين في حادثة حافلات "ألزا" بثمانية أشهر حبسا نافذة، بتهمة التحريض على إلحاق خسائر بأسطول حافلات النقل الحضري "ألزا" العاملة بالرباط والمدن المجاورة لها.
وقال عبد اللطيف سودو، نائب عمدة مدينة سلا، في صفحته الفيسبوكية،إنه "صدر الحكم على ثلاثة شبان بثمانية أشهر حبسا نافذا، بعد اتهامهم بالتحريض على إلحاق خسائر بأسطول حافلات النقل الحضري "ألزا" حيث كتبوا سلا عِوَض الرباط.
وكانت المحكمة الابتدائية بتمارة قد قضت، في وقت سابق، بالحبس ثلاث سنوات نافذة في حق شخص آخر معتقل على خلفية القضية نفسها.
ووفق "فيديو" متداول آنذاك، فإن هذا الشخص، الذي عمد إلى إخفاء وجهه بوشاح فصيل كروي بمدينة سلا، توجّه إلى الحافلة ليكتب بواسطة بخاخ كلمة "سلا" إلى جوار كلمة "الرباط"، في ما بدا أنه "احتجاج على تسمية حافلات "ألزا" بحافلات الرباط وإقصاء مدينة سلا".