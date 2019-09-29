الإساءة للنشيد الوطني توقف تلميذا بالقصر الكبير

هسبريس من الرباط

أوقفت مصالح الشرطة بمفوضية القصر الكبير تلميذا من أجل الإساءة إلى النشيد الوطني، أثناء ترديده بشكل جماعي نهاية الأسبوع بالمؤسسة التي يتابع بها دراسته.

وعن حيثيات الواقعة، أورد مصدر هسبريس أن مدير المؤسسة تقدم بشكاية إلى المصالح الأمنية حول ما تفوّه به القاصر أثناء ترديد النشيد الوطني، ليتم توقيفه على الفور.

وقد جرى الاستماع للتلميذ بحضور ولي أمره، لتأمر النيابة العام بتقديمه أمام أنظارها في حالة سراح، من أجل الاستماع إليه حول المنسوب إليه واتخاذ القرار المناسب في حقه.

وكان التلميذ، الذي يبلغ 17 سنة من العمر، قد قام بتغيير كلمة الملك في المقطع الأخير من النشيد الوطني بكلمة مسيئة.