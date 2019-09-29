24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:51
|07:17
|13:23
|16:41
|19:19
|20:33
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تواطؤ البوليساريو والجزائر يستبق اعتماد مبعوث جديد إلى الصحراء
- توقيت مدرسي جديد يقلق أساتذة بالفقيه بن صالح
- فاجعة حراكة مغاربة
- الصيد البحري وتقرير جطو
- أخنوش في المحمدية
"تظاهرات مصر" تعكس "حربا إعلامية" بصور ومقاطع فيديو مفبركة (5.00)
مخازن "إكودار" .. أدوار دفاعية و"بنوك أمازيغية" تتهاوى في صمت (5.00)
"التأخر" يرافق سحب وزارة الصحة الأدوية المُضرّة من الصيدليات (5.00)
العماري يكتب نهايته السياسية بالاستقالة من رئاسة "جهة طنجة" (5.00)
- أخنوش: سكّة "أغراس أغراس" تجلب الأصوات في الانتخابات المقبلة - (83)
- هكذا تحول حلم شباب مغاربة بـ"الفردوس" إلى فاجعة ضواحي المحمدية - (67)
- العماري يكتب نهايته السياسية بالاستقالة من رئاسة "جهة طنجة" - (55)
- رصيف الصحافة: هذه هيكلة الحكومة الجديدة .. وهؤلاء أبرز المغادرين - (47)
- غوتيريس: الإحباط يسود تندوف .. ووقف إطلاق النار يبعث التفاؤل - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الإساءة للنشيد الوطني توقف تلميذا بالقصر الكبير
أوقفت مصالح الشرطة بمفوضية القصر الكبير تلميذا من أجل الإساءة إلى النشيد الوطني، أثناء ترديده بشكل جماعي نهاية الأسبوع بالمؤسسة التي يتابع بها دراسته.
وعن حيثيات الواقعة، أورد مصدر هسبريس أن مدير المؤسسة تقدم بشكاية إلى المصالح الأمنية حول ما تفوّه به القاصر أثناء ترديد النشيد الوطني، ليتم توقيفه على الفور.
وقد جرى الاستماع للتلميذ بحضور ولي أمره، لتأمر النيابة العام بتقديمه أمام أنظارها في حالة سراح، من أجل الاستماع إليه حول المنسوب إليه واتخاذ القرار المناسب في حقه.
وكان التلميذ، الذي يبلغ 17 سنة من العمر، قد قام بتغيير كلمة الملك في المقطع الأخير من النشيد الوطني بكلمة مسيئة.