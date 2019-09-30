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الرئيسية | حوادث | إحباط تهريب كميات ملابس رخيصة بمدخل أكادير

إحباط تهريب كميات ملابس رخيصة بمدخل أكادير

إحباط تهريب كميات ملابس رخيصة بمدخل أكادير
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 شتنبر 2019 - 06:46

تمكنت عناصر من الوحدة المتنقلة للجمارك، التابعة للمديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بأكادير، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الملابس الرخيصة وذلك بمدخل مدينة أكادير.

وعلم اليوم لدى مصدر مسؤول بالمديرية الجهوية أن هذه الكمية من الملابس المهربة كانت مخبأة على متن شاحنة لنقل البضائع قادمة من مدينة مراكش.

وأوضح المصدر نفسه أن المهربين استعملوا أكياس فارغة للتستر عن نقل البضاعة المهربة التي بلغ وزنها 5.2 أطنان.

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