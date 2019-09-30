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كُتّاب وآراء
قرص سامّ ينهي حياة قاصر بمنطقة سيدي حجاج
أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات، أمس الأحد، بإجراء تشريح طبي على جثة قاصر يقارب عمره 15 سنة، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، بعد إقدامه على تناول قرص سام يستعمل في إبادة القوارض بمنطقة سيدي حجاج دائرة ابن أحمد نواحي سطات.
وحسب مصادر هسبريس فإن الطفل، وهو من منطقة أولاد مراح سيدي حجاج، نواحي عاصمة الشاوية، تناول قرصا ساما لإنهاء حياته في ظروف مجهولة، قبل أن تكتشف أسرته الأمر، ليتم نقله على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، قصد إنقاذه، إلاّ أنه فارق الحياة.
وأضافت المصادر ذاتها فإن النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات أمرت بإحالة جثة الهالك على قسم حفظ الأموات بمستشفى الإقليم، حيث خضعت للتشريح الطبي من قبل فريق مختص، لكشف السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة البحث القضائي المفتوح من قبل درك أولاد مراح سرية سطات.