لسعات عقارب ترسل طفلتين إلى الإنعاش بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

تعرضت طفلتان للسعات عقارب أمس الأحد في مكانين مختلفين نواحي سطات، نقلتا إثرها بواسطة سيارتي إسعاف إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، لتلقي العلاجات الضرورية.

وأفادت مصادر هسبريس بأن طفلة يقارب عمرها 12 سنة، تنحدر من جماعة أولاد فريحة قيادة أولاد فريحة عين بلال بني مسكين الغربية دائرة البروج، تعرّضت للسعة عقرب بمسقط رأسها.

وفي حالة مماثلة تعرّضت طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات للسعة عقرب بدوار بنقاسم سيدي حجاج دائرة ابن أحمد، نقلت إثرها إلى المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، لتلقي الإسعافات الضرورية.

وبعد معاينة الطبيب المداوم للحالة الصحية للطفلتين تبيّن أنها تستدعي إحالتهما على قسم العناية المركزّة بمستشفى سطات، حيث لازالتا تتلقيان العلاج، في انتظار تحسّن حالتيهما ومغادرتهما المستشفى.

تجدر الإشارة إلى أن طفلة في عامها الأول، تنحدر من جماعة سيدي أحمد الخدير قيادة دار الشافعي بني مسكين الغربية نواحي البروج، كانت بجانب أمها في الفراش حيث تعرّضتا للسعات عقرب يوم الخميس الماضي، نتجت عنها وفاة الطفلة بقسم العناية المركزة ونجاة الأم بعد إخضاعها للعلاجات الضرورية.