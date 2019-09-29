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مصرع "مخزني" في حادث مروري وسط مدينة أسا
الأحد 29 شتنبر 2019 - 17:30
لقي عنصر من القوات المساعدة مصرعه، صباح اليوم الأحد، في حادثة سير خطيرة وقعت الليلة الماضية على مستوى شارع العوينة بمدينة أسا.
المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس أفادت بأن الهالك (م،ا)، المتحدر من أكادير، كان على متن دراجة نارية قبل أن يتعرض لحادث مروري عجّل بنقله نحو قسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي بأسا، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابة بليغة على مستوى الرأس.
وبأمر من النيابة العامة المختصة فتحت المصالح الأمنية تحقيقاتها الأولية قصد تحديد ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث المميت.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مغربي الأحد 29 شتنبر 2019 - 17:43
ان الله وان اليه راجعون الله يرحمه ويسكنه فسيح الجنات
2 - Bakkoch الأحد 29 شتنبر 2019 - 17:44
اللهم ارحمه واجعل مثواه الجنة وارزق أهله الصبر
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