مصرع "مخزني" في حادث مروري وسط مدينة أسا‬

مصطفى البكار

لقي عنصر من القوات المساعدة مصرعه، صباح اليوم الأحد، في حادثة سير خطيرة وقعت الليلة الماضية على مستوى شارع العوينة بمدينة أسا.

المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس أفادت بأن الهالك (م،ا)، المتحدر من أكادير، كان على متن دراجة نارية قبل أن يتعرض لحادث مروري عجّل بنقله نحو قسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي بأسا، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابة بليغة على مستوى الرأس.

وبأمر من النيابة العامة المختصة فتحت المصالح الأمنية تحقيقاتها الأولية قصد تحديد ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث المميت.