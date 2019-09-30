العثور على رضيع يستنفر السلطات الأمنية بخنيفرة

هسبريس من خنيفرة

عثر أحد مرتادي السوق الأسبوعي بخنيفرة، أمس الأحد، على رضيع متخلى عنه، بعدما سمع صرخاته التي شدت انتباهه وقادته إلى مكانه.

ووفق مصدر هسبريس، فإنه فور العثور على الرضيع، تجمهر الناس حوله، مع إخطار السلطات المحلية التي استقدمت سيارة الإسعاف لنقل الرضيع حديث الولادة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بالمدينة ذاتها، لتقديم الإسعافات اللازمة له إلى حين التوصل إلى هوية والدته.

واستطرد المصدر نفسه أن هذا الحادث استنفر السلطات الأمنية التي باشرت تحرياتها فور علمها بالموضوع، للوقوف عند أسباب التخلي عن الرضيع، الذي كان معرضا لشتى أنواع المخاطر المهددة لسلامته الجسدية.