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كُتّاب وآراء
الحرس الإسباني يحبط محاولة هجرة مغربيين بقارب
أحبطت البحرية الإسبانية التابعة لعناصر الحرس المدني، الأحد، محاولة مرشحين للهجرة غير النظامية، ينحدران من المغرب، العبور نحو الضفة الإسبانية، انطلاقا من سبتة المحتلة، عبر قارب تجديف من نوع "الكاياك".
ووفق مصادر محلية، فإن عناصر الحرس المدني الإسباني اعترضت، في الساعة الثالثة من صباح الأحد، قاربا من نوع "الكاياك"، في عرض البحر، على بُعد ميلين من ساحل الثغر المحتل، وعلى متنه مغربيان، كانا يحاولان العبور نحو الجارة الشمالية للمغرب، مشيرة إلى أن "الموقوفين غادرا سبتة عبر شاطئ كالا موكارو".
المصادر ذاتها أضافت أن عناصر الحرس المدني الإسباني سلّمت الموقوفيْن إلى الشرطة بميناء سبتة، من أجل استكمال إجراءات إعادتهما إلى المغرب، تنفيذا للاتفاقية السارية بين البلدين.