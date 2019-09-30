توقيف شاب لترويج مئات قنينات الخمور بأكادير‬

رشيد بيجيكن من أكادير

أوقفت عناصر الفرقة الولائية للاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، أمس الأحد، على مستوى حي المسيرة بالمدينة ذاتها، شخصا يبلغ من 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، لتورطه في قضية تتعلق بحيازة الخمور وترويجها بدون ترخيص.

وقد مكنت عملية التفتيش، التي أنجزتها الفرقة ذاتها داخل منزل المشتبه فيه، من حجز ما يناهز 400 قنينة من الخمور من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى 100 لتر من مسكر ماء الحياة ومبالغ مالية من عائدات نشاطه الممنوع.

وجرى إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية، منذ ليلة الجمعة، رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة؛ بينما تتواصل الأبحاث من أجل توقيف باقي شركائه في تلك الأفعال المحظورة.