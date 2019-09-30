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الرئيسية | حوادث | فرار من الشرطة يوقع بسيارة في مياه واد سوس‬

فرار من الشرطة يوقع بسيارة في مياه واد سوس‬

فرار من الشرطة يوقع بسيارة في مياه واد سوس‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الاثنين 30 شتنبر 2019 - 01:20

وقعت سيارة خفيفة، الأحد، أسفل قنطرة مقامة على وادي سوس على مستوى الطريق الرابطة بين آيت ملول وتيكوين من الجهة الشرقية، بعد أن اخترقت الحواجز الحديدية الوقائية المثبتة على طول المنشأة الفنية سالفة الذكر.

وأوردت معطيات توفّرت لهسبريس أن شخصيْن كانا على متن السيارة قد حاولا الفرار من حاجز للشرطة، قبل أن تسقط السيارة أسفل القنطرة، بفعل السرعة الجنونية التي كانت تسير بها؛ وهو أدى إلى أضرار مادية جسيمة لحقت السيارة، التي تغمرها المياه.

وأفادت المعطيات ذاتها أن شخصا أصيب بجروح ورضوض بليغة، نُقل على إثرها صوب مستشفى إنزكان، حيث يخضع للعلاج وللمراقبة الأمنية. كما أن الشخص الثاني قد تمكّن من النجاة بأعجوبة من الحادث، حيث لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وتنتظر المصالح الأمنية تحسّن الحالة الصحية للجريح، من أجل تعميق البحث معه حول ظروف وملابسات القضية التي ما زالت مجهولة.

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