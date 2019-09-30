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قتيل ومصاب في حادثة سير ضواحي الناظور
الأحد 29 شتنبر 2019 - 23:55
لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة، الأحد، في حادثة سير وصفت بـ"الخطيرة"، على مستوى الطريق الرابط بين إقليمي الدريوش والناظور.
ووفق ما أفادت به مصادر محلية متطابقة فإن حافلة لنقل الركاب اصطدمت بسيارة نفعية خفيفة، بجماعة بني وكيل، ما أسفر عن مقتل سائق السيارة في المكان، وإصابة مرافقه بجروح خطيرة، مضيفة أن الحادثة لم تخلف أي إصابات بين ركاب الحافلة.
المصادر ذاتها أضافت أن مصالح الدرك الملكي حلت بمكان الحادثة، مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية، وفتحت تحقيقا في ظروفها وملابساتها؛ فيما جرى نقل المصاب إلى مستشفى الحسني لتلقي العلاجات اللازمة، وجثة الهالك إلى مستودع الأموات.