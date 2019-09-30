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الرئيسية | حوادث | شرطيان يتلبسان بالابتزاز والارتشاء من سيدة بالرباط

شرطيان يتلبسان بالابتزاز والارتشاء من سيدة بالرباط

شرطيان يتلبسان بالابتزاز والارتشاء من سيدة بالرباط
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 شتنبر 2019 - 11:15

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأحد؛ وذلك للتحقق من أفعال الرشوة والابتزاز المنسوبة لشرطيين يعملان بفرقة الدراجين بولاية أمن المدينة ذاتها.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بشكاية من سيدة تنسب للشرطيين، وهما برتبة مقدم شرطة، تعريضها للابتزاز وطلب رشوة، وهي الشكاية التي تفاعلت معها الشرطة القضائية بسرعة وفتحت في شأنها بحثا قضائيا، أسفر عن توقيف الشرطيين وهما في حالة تلبس بحيازة المبلغ المالي المتحصل من الابتزاز.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالشرطيين المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

وأشار البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني ستنتظر انتهاء مجريات البحث القضائي من أجل ترتيب العقوبات التأديبية المقررة في النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، وذلك على ضوء نتائج البحث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Marocnegra الاثنين 30 شتنبر 2019 - 11:25
ظاهرة اصبحت متفشية للاسف رغم انهم موظفون ويتحصلون على رواتبهم بانتظام وماذا تركوا للمعطلين او المياومين؟؟؟؟؟
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11
2 - فرانز كافكا الاثنين 30 شتنبر 2019 - 11:33
ما يروج على اﻷنترنيت شيء و الواقع شيء آخر ... الرشوة باقة و تتمدد في المغرب ... خصوصا بين صفوف الشرطة ... باقي شرطة المرور تبتز مستعملي الطرق ... باقي رجال اﻷمن الذين يعملون داخل اﻹدارة يفاوضون المواطن ... باقي الشرطة القضائية تحاور المواطن من اجل كتابة محاضر زوينة ... باقي كلشي تيشد و كلشي تيعطي ... و 0،001% للي تيحصلوا متلبسين ... و الباقي قاضي الغرض ...
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16
3 - citoyen الاثنين 30 شتنبر 2019 - 11:35
وماذا عن شرطة مراقبة السرعة في مئات الباراجات يخيرونك هل تريد ان تدفع 300 درهم غرامة ام 100 درهم او 200 رشوة
بماذا لايتم تنصيب رادارات ثابتة ويتم اعادة هولاء الدركيين الي مكاتب لخدمة مصالح المواطنين الامنية مع دفع تعويضات الخطر طبعا في المهمات الصعبة للقضاء على من يسمون انفسهم مشرملين بل هم مجرمين
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9
4 - سفح الجبل الاثنين 30 شتنبر 2019 - 11:36
لا مبرر للرشوة ولكن مزال سؤال يطرح نفسه يعقل ان الشرطي في مدينة كبيرة مثل الرباط والدار البيضاء يتقاضي 5500 درهم هل فعلا كافية مع العلم طول ساعات العمل واكراهات اخري لا حصر لها النظام الاساسي لم يرتقي الي تطلعات موظفي الامن كيف يعقل ان نسبة الفائدة للسمن 4،75 وموظفي قطاع التعليم 2 فالمائة او اقل يجب مراجعة النظام الاساسي في مجموعة من الامور الجوهرية
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-9
5 - زهير الاثنين 30 شتنبر 2019 - 11:44
يعد المغرب من الدول القليلة في العالم التي ينتشر فيها التخريب ورمي الأزبال في كل مكان تحت أنظار الشرطة دون أن تحرك ساكنا
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5
6 - said الاثنين 30 شتنبر 2019 - 11:50
تحيه كبيره السي حموشي لي ساهر علا نضافه هاد الجيهاز مع كامل الاساف هاد عانصر اصحاب الدرجات فيهوم لي كيستغل بعض المواقف من الماوطنين والقنون فوق كول احد مزياااان الا جينا كول واحد تضلم ولا طلب منو الرشوا يقدم شكايه غادي نتعاونو مع السي الحموشي وتحيه الناس لي كتخدم المواطن بضمير حيي
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