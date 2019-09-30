24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:52
|07:18
|13:22
|16:40
|19:17
|20:32
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حالة إنسانية
- "السرقة الفنية" تخدش مسار الكوميدي جاد المالح
- مؤسسة الخطيب وجزاء سِنِمّار
- ردا على رسالة الأستاذ خالد الجامعي
- ليت كل عين ترى!
الرباح: "العدالة والتنمية" لا يقترف الزبونية ويخدم الوطن بلا مقابل (5.00)
"مندوبية التخطيط" تُسجل تراجع نمو الاقتصاد الوطني إلى 2.5 بالمئة (5.00)
شاحنات مُحَملة بإبل وأغنام الرعاة الرحل تعيد الاحتقان إلى سوس (5.00)
- الملك محمد السادس يتعرض لـ"التهاب الرئتين الفيروسي الحاد" - (564)
- العكاز وعملية القلب .. هكذا يُخبر الملكُ المغاربةَ حول وضعه الصحي - (186)
- "المثلية والعلاقات الرضائية" تضعان بلافريج أمام فوهة إسلاميين - (137)
- الرباح: "العدالة والتنمية" لا يقترف الزبونية ويخدم الوطن بلا مقابل - (102)
- الإساءة للنشيد الوطني توقف تلميذا بالقصر الكبير - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شرطيان يتلبسان بالابتزاز والارتشاء من سيدة بالرباط
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأحد؛ وذلك للتحقق من أفعال الرشوة والابتزاز المنسوبة لشرطيين يعملان بفرقة الدراجين بولاية أمن المدينة ذاتها.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بشكاية من سيدة تنسب للشرطيين، وهما برتبة مقدم شرطة، تعريضها للابتزاز وطلب رشوة، وهي الشكاية التي تفاعلت معها الشرطة القضائية بسرعة وفتحت في شأنها بحثا قضائيا، أسفر عن توقيف الشرطيين وهما في حالة تلبس بحيازة المبلغ المالي المتحصل من الابتزاز.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالشرطيين المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وأشار البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني ستنتظر انتهاء مجريات البحث القضائي من أجل ترتيب العقوبات التأديبية المقررة في النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، وذلك على ضوء نتائج البحث.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
بماذا لايتم تنصيب رادارات ثابتة ويتم اعادة هولاء الدركيين الي مكاتب لخدمة مصالح المواطنين الامنية مع دفع تعويضات الخطر طبعا في المهمات الصعبة للقضاء على من يسمون انفسهم مشرملين بل هم مجرمين