العثور على جثث خمسة "حراكة" في شاطئ "النحلة"

هسبريس - و.م .ع

أفادت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي أنه تم العثور، صباح اليوم الاثنين، على جثث 5 أشخاص على مستوى شاطئ "النحلة".

وحسب المعطيات الأولية، فقد جرى التعرف على جثث بعض هؤلاء الغرقى من طرف ذويهم، حيث يتعلق الأمر بضحايا حادث جنوح الزورق المطاطي، الذي سجل يوم السبت الماضي، قبالة ساحل المحمدية.

وأضافت المصادر ذاتها أن عمليات البحث عن مفقودين مفترضين مستمرة.