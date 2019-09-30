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كُتّاب وآراء
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العثور على جثث خمسة "حراكة" في شاطئ "النحلة"
الاثنين 30 شتنبر 2019 - 13:37
أفادت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي أنه تم العثور، صباح اليوم الاثنين، على جثث 5 أشخاص على مستوى شاطئ "النحلة".
وحسب المعطيات الأولية، فقد جرى التعرف على جثث بعض هؤلاء الغرقى من طرف ذويهم، حيث يتعلق الأمر بضحايا حادث جنوح الزورق المطاطي، الذي سجل يوم السبت الماضي، قبالة ساحل المحمدية.
وأضافت المصادر ذاتها أن عمليات البحث عن مفقودين مفترضين مستمرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - عزيز الاثنين 30 شتنبر 2019 - 13:54
الله يرحمهم يجب ايجاد حلول لشباب تشغيلهم والنهوض بالاوراش الكبري لتفادي الهجرة المميتة والله يرحمهم ويصبر وليديهم
2 - abdo الاثنين 30 شتنبر 2019 - 13:57
انا لله وانا اليه راجعون، و لا حول ولا قوة الا بلله العلي العظيم، الله يرحمهم و يصبر اهلهم
3 - عبد الاله الاثنين 30 شتنبر 2019 - 14:12
اخبار يدمي لها القلب و مآسي متعاقبة تعكس الوضع المزري الذي تتخبط فيه بلادنا الحبيبة...تهميش و إقصاء و تخلف و ضعف في جل البنى التحتية الاجتماعية و الاقتصادية و الصحية و التربوية و الرياضية.
و النتيجة هي انتحار شبابنا و الرمي بأنفسهم في المهالك من أجل نيل فرصة او نصف فرصة في بلد غريب عنهم...
أشلاء و جتث توضح بجلاء واقعنا و مدى تقصير مسؤولينا...
تعكس بجلاء مستقبلا واقعا قاتما و مستقبلا مظلما...
متى يستيقظ مسؤولونا و تصحو ضمائرهم و ينقذو ما بقي من الوطن
و النتيجة هي انتحار شبابنا و الرمي بأنفسهم في المهالك من أجل نيل فرصة او نصف فرصة في بلد غريب عنهم...
أشلاء و جتث توضح بجلاء واقعنا و مدى تقصير مسؤولينا...
تعكس بجلاء مستقبلا واقعا قاتما و مستقبلا مظلما...
متى يستيقظ مسؤولونا و تصحو ضمائرهم و ينقذو ما بقي من الوطن
4 - انفصام الاثنين 30 شتنبر 2019 - 14:20
ملي تتنجح العملية كلشي فرحان ,خوتنا وولادنا وصلو لاوروبا وهيعاونونا وهيجيبو طوموبيل وكلشي باغي نمرة الحراg باش يمشيو معاه .ملي تيغرق بنادم:فين هي الحكومة وحنا فقرا (3 مليون باش تمشي) وخاص الحكومة تشد هاد الحراg وترجع لينا فلوسنا وتدير لينا طريق ومستشفى ووووو
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