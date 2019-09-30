24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5207:1813:2216:4019:1720:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. كراء "السدَادْر" للنوم يفاقم انتشار السل في الأحياء الشعبية للبيضاء (5.00)

  2. "مندوبية التخطيط" تُسجل تراجع نمو الاقتصاد الوطني إلى 2.5 بالمئة (5.00)

  3. حملة أمنية واسعة توقف 120 شخصا في سطات (5.00)

  4. دردشة مع شيراك "الروداني" .. قصة الشقة الضيقة والكلب "سومو" (5.00)

  5. ولي العهد يمثل الملك في تشييع جنازة الرئيس الفرنسي جاك شيراك (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الأمواج ترمي جثة شاب قضى غرقا بساحل تفنيت

الأمواج ترمي جثة شاب قضى غرقا بساحل تفنيت

الأمواج ترمي جثة شاب قضى غرقا بساحل تفنيت
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الاثنين 30 شتنبر 2019 - 17:10

لفظت مياه المحيط الأطلسي صوب شاطئ "تفنيت"، غرب إقليم اشتوكة آيت باها، جثة شاب قضى غرقا قبل يومين، عندما قصد الشاطئ سالف الذكر رفقة عدد من رفاقه من أجل السباحة والاستجمام.

الضحية البالغ من العمر 18 سنة، الذي كان يقطن قيد حياته بدوار "أكرام"، التابع للنفوذ الترابي لجماعة آيت اعميرة، كان قد توارى عن الأنظار بساحل "تفنيت"، قبل أن تُلفظ جثته اليوم.

وجرى نقل جثمان الغريق إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، فيما أصدرت النيابة العامة تعليمات لتشريحه من أجل استيفاء متطلبات البحث القضائي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.