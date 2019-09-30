الأمواج ترمي جثة شاب قضى غرقا بساحل تفنيت

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

لفظت مياه المحيط الأطلسي صوب شاطئ "تفنيت"، غرب إقليم اشتوكة آيت باها، جثة شاب قضى غرقا قبل يومين، عندما قصد الشاطئ سالف الذكر رفقة عدد من رفاقه من أجل السباحة والاستجمام.

الضحية البالغ من العمر 18 سنة، الذي كان يقطن قيد حياته بدوار "أكرام"، التابع للنفوذ الترابي لجماعة آيت اعميرة، كان قد توارى عن الأنظار بساحل "تفنيت"، قبل أن تُلفظ جثته اليوم.

وجرى نقل جثمان الغريق إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، فيما أصدرت النيابة العامة تعليمات لتشريحه من أجل استيفاء متطلبات البحث القضائي.