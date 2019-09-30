24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5207:1813:2216:4019:1720:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. قرص سامّ ينهي حياة قاصر بمنطقة سيدي حجاج (5.00)

  2. "مندوبية التخطيط" تُسجل تراجع نمو الاقتصاد الوطني إلى 2.5 بالمئة (5.00)

  3. حملة أمنية واسعة توقف 120 شخصا في سطات (5.00)

  4. دردشة مع شيراك "الروداني" .. قصة الشقة الضيقة والكلب "سومو" (5.00)

  5. العصابة الثالثة: بوليساريو العابرة للقارات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | اكتشاف جثة شخص بفجوة عجلات طائرة مغربيّة

اكتشاف جثة شخص بفجوة عجلات طائرة مغربيّة

اكتشاف جثة شخص بفجوة عجلات طائرة مغربيّة
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 شتنبر 2019 - 20:05

عثر على جثة شخص كان في الفجوات المخصصة لعجلات طائرة كانت تؤمن، اليوم الاثنين، رحلة بين كوناكري الغينية ومطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء.

ووفق بلاغ للخطوط الملكية المغربية فإن الشخص المعني، وهو من إفريقيا جنوب الصحراء، يرجح أنه تسلل إلى مدرج مطار كوناكري، مخالفا بذلك قواعد السلامة الجاري بها العمل، قبل أن يلج مخبأ عجلات الطائرة.

وأكد البلاغ أن الشخص توفي مباشرة بعد إقلاع الطائرة، مضيفا أنه تم اكتشاف جثة الهالك بمطار محمد الخامس، بعد هبوط الطائرة، كما تم فتح تحقيق من أجل تحديد الملابسات الدقيقة لهذه المأساة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.