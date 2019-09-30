اكتشاف جثة شخص بفجوة عجلات طائرة مغربيّة

هسبريس من الرباط

عثر على جثة شخص كان في الفجوات المخصصة لعجلات طائرة كانت تؤمن، اليوم الاثنين، رحلة بين كوناكري الغينية ومطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء.

ووفق بلاغ للخطوط الملكية المغربية فإن الشخص المعني، وهو من إفريقيا جنوب الصحراء، يرجح أنه تسلل إلى مدرج مطار كوناكري، مخالفا بذلك قواعد السلامة الجاري بها العمل، قبل أن يلج مخبأ عجلات الطائرة.

وأكد البلاغ أن الشخص توفي مباشرة بعد إقلاع الطائرة، مضيفا أنه تم اكتشاف جثة الهالك بمطار محمد الخامس، بعد هبوط الطائرة، كما تم فتح تحقيق من أجل تحديد الملابسات الدقيقة لهذه المأساة.