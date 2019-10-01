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الرئيسية | حوادث | طبيب وممرضة في السجن بسبب "حبلى العرائش"

طبيب وممرضة في السجن بسبب "حبلى العرائش"

طبيب وممرضة في السجن بسبب "حبلى العرائش"
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 شتنبر 2019 - 23:15

أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، مساء اليوم الاثنين، بإيداع طبيب وممرضة السجن المحلي بالمدينة ذاتها، ومتابعتهما في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية وفاة ابنة مدينة القصر الكبير "فرح" وجنينها بمستشفى الأميرة للا مريم بالعرائش.

وقال المحامي عزيز العليكي، دفاع أسرة الضحية، إن الوكيل العام للملك قرر الاحتفاظ بالطبيب (ب. ي) والمولدة الأولى (ت. ف) في حالة اعتقال، بينما تابع الممرضة الثانية (إ. ن) في حالة سراح بعد أداء كفالة بمبلغ قدره 9000 درهم.

وأضاف المحامي العليكي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الجلسة الأولى لمحاكمة المتابعين حُددت يوم الاثنين المقبل.

ووجهت إلى المتابعين تهم تتعلق بـ"عدم تقديم المساعدة لامرأة حامل في خطر"، و"التسبب عن غير قصد في القتل غير العمد نتيجة الإهمال والامتناع عن أداء الخدمة"، و"العنف الجسدي والنفسي ضد امرأة حامل".

وكانت التحقيقات الأولية بشأن وفاة ابنة مدينة القصر الكبير "فرح" وجنينها، بمستشفى الأميرة للا مريم بالعرائش، كشفت تورط ثلاثة أطر طبية.

وأكد مصدر من وزارة الصحة، في تصريح سابق لهسبريس، أن النتائج الأولية للتحقيق حول ظروف وملابسات وفاة امرأة حامل وجنينها، بالمستشفى الإقليمي بالعرائش، بيّنت مسؤولية ثلاثة أطر (طبيب ومولدتان) يشتغلون بالمستشفى ذاته بسبب "قصور وإهمال في التكفل بحالة السيدة الحامل".

وأورد المصدر ذاته أنه في انتظار نتائج التحقيق الذي أمر به الوكيل العام للملك، تمت إحالة الملف التأديبي للأطر الثلاثة كاملا على المديرية الجهوية للصحة بولاية طنجة-تطوان-الحسيمة، "قصد عرضهم على أنظار المجلس التأديبي المختص، وبعد ذلك موافاة مديرية الموارد البشرية بنتائج البحث التمهيدي لاتخاذ الإجراءات التأديبية"، على حد تعبيره.

وكانت واقعة وفاة ابنة مدينة القصر الكبير "فرح" بمستشفى الأميرة للا مريم بالعرائش خلّفت احتجاجات بالمدينة، تنديدا بالحالة المزرية التي وصل إليها القطاع الصحي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - Mouatene الاثنين 30 شتنبر 2019 - 23:22
10ans de prison chacun car ils sont des criminels
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2 - مغربي الاثنين 30 شتنبر 2019 - 23:35
طاحت صومعة علقو لحجام , إن الله و إن إليه راجعون
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3 - منصف التطواني الاثنين 30 شتنبر 2019 - 23:35
السؤال الذي يطرح نفسه هو هل مستشفى العرائش يوفر جميع ظروف العمل للأطباء ام ان الطبيب ليس الا كبش فداء لاسكات الساكنة اطفاء غضب المواطنين
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4 - خالد الاثنين 30 شتنبر 2019 - 23:42
بصراحة يعتبر مستشفى لآلة مريم من أسوأ المراكز الصحية رداءة الخدمات محسوبية زبونية رشوة سنوات و هم يصلحون و لم يصلحوا شيء
فيه أبي نقل أخطر الجراثيم و الفيروسات القاتلة بسبب قلة النظافة و الاوساخ في قاعة الفحص الطبي و العمليات بسب فحص بسيط أجراه بمنظار على المسالك البولية
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5 - يونس الاثنين 30 شتنبر 2019 - 23:55
وهل من متابعة قضائية في حق الأطر الطبية اللتي كانت غائبة عن العمل أثناء قدوم المرحومة إلى مستشفى القصر الكبير ؟
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6 - Dr Abdelouarit الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 00:04
على الله تطبق في جميع المجالات..
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7 - Ahmed الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 00:10
j'espère qu'ils seront emprisonnés pour trés longtemps pour que ca sert de lecon a tous les opportunistes qui ne veulent continuer a étre assistés par l'état sans faire leurs boulot , qu'ils démissionne et laissent les autres travailler s'ils n'ont pas envie de travailler . A bon entendeur
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8 - عبداللطيف لقصر الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 00:14
ربط المحاسبة بالمسؤولية كفيل بتطور نظام الصحي بالمستشفيات
تغمدة الله الضحية واسكنها فسيح جناته
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