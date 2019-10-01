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الرئيسية | حوادث | هتك عرض طفلة يجرّ متزوجا إلى التوقيف ببلفاع‬

هتك عرض طفلة يجرّ متزوجا إلى التوقيف ببلفاع‬

هتك عرض طفلة يجرّ متزوجا إلى التوقيف ببلفاع‬
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 00:48

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع، الاثنين، بأمر من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير، مشتبها في هتكه عرض طفلة، يبلغ عمرها حوالي ست سنوات، حيث وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية.

وفي تفاصيل الحادث، أفادت مصادر هسبريس بأن بعض المارة كانوا قد عاينوا الشخص الموقوف، البالغ 32 سنة من عمره والمتزوج والأبّ لطفليْن، وهو بصدد هتك عرض الطفلة، ابنة مشغله، سطحيا، قبل أن يُخبروا والديْها، اللّذيْن تقدّما في حينه بشكاية إلى المصالح الدركية.

عناصر الدرك انتقلت على عجل إلى مكان الواقعة، في دوار "تلقايد"، التابع للجماعة الترابية إنشادن بضواحي اشتوكة آيت باها، حيث تمكنوا من إلقاء القبض على المشتبه فيه، الذي حاول الفرار.

وبعد إشعار النيابة العامة المختصة بمستجدات القضية، أمرت بالاستماع إلى الطفلة، بحضور والديْها اللذين أدليا بشهادة طبية، فأفادت تمهيديا بأن المشتبه فيه مارس عليها الجنس سطحيا. كما لم ينْف الموقوف، بدوره، الاتهام الموجّه إليه.

ويُنتظر أن يحال المشتبه فيه، الموقوف على ذمة هذه القضية، على أنظار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير، فور انتهاء مدة الحراسة النظرية واستكمال مجريات التحقيق التمهيدي معه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الفيلسوف الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 01:24
وقد تصل العقوبة إلى ١٥ سنة سجن... عبرة لكل واحد سولت له نفسه القيام بنفس الفعل..
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2 - عبدالحق الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 01:30
بما انه متزوج فزوجته ستتنازل عن متابعته بتهمة الخيانة الزوجية و ستتم برائته و يطلق سراحه . هذا هو القانون المغربي
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