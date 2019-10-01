الأمن يوقف ناقل مخدرات بمعبر فرخانة الحدودي‎

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر شرطة الحدود بفرخانة من توقيف إسباني، من أصل مغربي، متلبسا بحيازة كمية من المخدرات، كان ينوي تهريبها إلى مدينة مليلية المحتلة.

تفتيش المعني بالأمر البالغ 25 سنة، وفق ما أورده مصدر لهسبريس، مكن من العثور بحوزته على 300 غرام من مخدر الشيرا؛ مخبأة تحت ملابسه.

وتم توقيف الشاب العشريني وتسليمه إلى عناصر الشرطة القضائية، بمدينة الناظور، التي وضعته رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.