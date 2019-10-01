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كُتّاب وآراء
توقيف أجانب بجوازات مزورة في تخوم مليلية
أحبطت عناصر الأمن المشتغلة بـ"المعبر الحدودي فرخانة" محاولة 28 شخصا للدخول إلى مدينة مليلية المحتلة باستعمال جوازات سفر مزورة.
التدقيق في الجوازات مكّن الأمنيين من اكتشاف تعرضها للتزوير، فأوقفت إثر ذلك 26 تونسيا وسوريين اثنين، كانوا يعتزمون الدخول إلى الثغر.
وتم توقيف المرشحين للهجرة وتسليمهم للشرطة القضائية التي وضعتهم رهن تدابير الحراسة النظرية، امتثالا لتعليمات النيابة العامة، من أجل تعميق البحث معهم لتحديد مصدر الجوازات وباقي التفاصيل المتعلقة بالعملية.